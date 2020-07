Esclusive Xbox Series X 2020

Esattamente come abbiamo fatto con Xbox One, Nintendo Switch, PS4 e PlayStation 5, anche Xbox Series X avrà la sua lista lista esclusive costantemente aggiornata. Prima di iniziare, però, è giusto fare una premessa. All’interno di questo articolo troverete tutti giochi che usciranno dalla fine del 2020 in avanti, di conseguenza sono compresi anche tutti i giochi cross gen in uscita a fine anno. Oltre a questo, avendo tutti i giochi condivisi con il PC – Il PC viene da sempre considerato mercato a parte – abbiamo deciso di catalogare le esclusive Xbox Series X e PC. Aspettatevi di vedere, quindi, anche Flight Simulator o Halo Infinite, già attesi per Xbox One, ma che riceveranno miglioramenti per Series X., ma non i titoli usciti o in uscita prima della fine dell’anno come Grounded o Tell me Why.

La lista verrà sempre aggiornata qualora arrivassero nuove esclusive e soprattutto nel momento in cui alcuni giochi dovessero perdere l’esclusività per via della loro temporalità. Il nostro consiglio è quello di mettere nei preferiti l’articolo, così da rimanere aggiornati sui titoli in arrivo. Più avanti introdurremo anche i link per eventuali decisioni d’acquisto, così da indirizzarvi agli store dove sarà possibile acquistare o meno un determinato titolo. Tutti i giochi presenti in questa lista saranno su Xbox Game Pass al day one

Esclusive Xbox Series X in arrivo