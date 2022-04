Xenoblade Chronicles 3 è stato il fiore all’occhiello dell’ultimo Nintendo Direct, presentandosi agli appassionati con un trailer d’annuncio che li ha fatti gridate di gioia. Il team di Monolith ha saputo costruire un universo ampio e con un grande appeal, e la saga è presto diventata un vero e proprio must play per gli appassionati del genere JRPG. A mancare all’appello c’erano ancora diverse informazioni, ma quest’oggi Nintendo ha svelato la data di uscita di questa grande esclusiva per Switch.

Ad accompagnare la data di rilascio di Xenoblade Chronicles 3 è stato rilasciato un nuovo corposo trailer del gioco, all’interno del quale possiamo scrutare nuove scene di gioco e nuove fasi di gameplay. In quasi tre minuti di trailer, inoltre, possiamo dare uno sguardo maggiore al mondo di Aionios, la nuova ambientazione che farà da palcoscenico alle storie e alle avventure del terzo capitolo di questa trilogia.

Ma non ci si ferma qui, dato che il nuovo trailer pubblicato qualche istante fa pone l’attenzione anche un su uno dei dettagli più attesi dagli appassionati: la data d’uscita. Xenoblade Chronicles 3, infatti, uscirà il prossimo 29 luglio 2022. Una data non così lontana e che, come fa notare anche Nintendo nel proprio post su Twitter, ci rendere più vicini di quanto pensassimo alla nuova opera targata Monolith.

Step into the vast world of Aionios in #XenobladeChronicles3 sooner than expected, now coming to #NintendoSwitch on 7/29!

Check out the latest trailer to learn more about the game’s story, characters, and strategic battle system, where you can team up with up to 7 characters! pic.twitter.com/u1SuQaOwpk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 19, 2022