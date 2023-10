Xenoblade 3: i bellissimi Amiibo di Noah e Miyo disponibili al preorder!

Arrivato circa un anno fa su Nintendo Switch (e se ancora non lo avete acquistato, potrete recuperarlo qui), Xenoblade Chronicles 3 si è rivelato un titolo davvero vincente, anche e soprattutto grazie ad una splendida caratterizzazione dei personaggi, oltre che per un numero davvero enorme di attività e possibilità, tale che anche in fase di recensione, al tempo, lo premiammo con un sonoro 8,9!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Ebbene, ad un anno di distanza, vi annunciamo ora che sono aperti su Amazon i preorder per quello che è il set di Amiibo che Nintendo ha realizzato per il gioco, e che include in un colpo solo ben 2 statuine, una dedicata a Noah, e l'altra a Mio, il tutto al prezzo di 44,99€, con una spedizione che vi permetterà di riceverle il giorno della loro uscita, attualmente fissato per il 19 gennaio 2024.

Amiibo di Xenoblade, chi dovrebbe acquistarli?

Al di la dello stupore, ormai frequente, di vedere l'arrivo di Amiibo a distanza di oltre un anno dall'uscita del gioco di riferimento, l'acquisto di questo set è fortemente consigliato a due particolari categorie di acquirenti: i primi sono, ovviamente, i fan del gioco originale, che non saranno pochi viste non solo le qualità del titolo, ma anche il suo buon successo di vendite. I secondi sono, ovviamente, i collezionisti di statuette Amiibo, cresciuti a dismisura nel corso degli ultimi anni, e tali che alcuni Amiibo, ormai pesantemente esauriti, come ad esempio quello dedicato a Sephiroth sono ormai ampiamente sovrapprezzati.

Per questo, ai collezionisti, personalmente consigliamo sempre di effettuare il preorder, specie quando si tratta di set e non di acquisti singoli, come in questo caso, giacché il loro prezzo sul mercato secondario, anche a distanza di un anno, tende sempre a salire vertiginosamente e di per sé, come saprete, le scorte che Nintendo propone su questo tipo di prodotti sono, per giunta, molto limitate.

Venduti esclusivamente in coppia, gli Amiibo di Xenoblade Chronicles 3 sono, come sempre, bellissimi e ben fatti, e rappresentano un'aggiunta graditissima all'ormai enorme parco di statuine Nintendo. In vista di un rapido esaurimento post day one, vi invitiamo, dunque, ad effettuare subito il vostro preorder, consultando subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così da garantirvi la ricezione del prodotto il giorno dal day one.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!