Yatch Club Games ha annunciato lo sviluppo di due nuovi giochi

Giusto una settimana fa Yatch Club Games, lo studio di sviluppo di Shovel Knight, aveva dichiarato di essere in procinto di svelare i propri piani futuri. Il team statunitense è stato di parola e nella giornata di oggi è stato annunciato che c’è molto di più di quel che si possa pensare che sta bollendo nel pentolone che ha prodotto Shovel Knight.

Durante il loro ultimo video di presentazione chiamato Yacht Club Games Presents, palesemente ispirato al format in stile Nintendo Direct, il team ha confermato di essere al lavoro su non uno, ma su ben due nuovi progetti. Uno di questi sarà una nuova IP e il team promette a tutti coloro che hanno adorato Shovel Knight e i suoi vari spinoff che troveranno modo di apprezzare parecchio questo progetto ancora totalmente avvolto nel mistero.

“Possiamo finalmente confermare che abbiamo iniziato lo sviluppo di nuovi progetti”, ha dichiarato durante la trasmissione Sean Velasco di Yacht Club Games. “Esatto, progetti, più di uno. Non sarebbe interessante vedere una nuovissima IP di Yacht Club Games? Se amate Shovel Knight, sarete sicuramente interessati anche a questi giochi. Il nostro approccio stilistico alla progettazione, ai personaggi e alla trama del gioco sarà come sempre al centro dell’attenzione”.

Il team di sviluppo ha infine dichiarato che la serie di Shovel Knight non è ancora finita, quindi potrebbe essere possibile che almeno uno di questi nuovi progetti sarà un altro spin-off, se non un vero e proprio sequel. Che cosa vi piacerebbe vedere in futuro da Yatch Club Games? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.