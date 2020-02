Yatch Club Games: gli sviluppatori di Shovel Knight stanno per annunciare diverse novità

Lo studio di sviluppo ed editore americano Yatch Club Games ha recentemente annunciato che è in arrivo a breve la seconda trasmissione dedicata alla presentazione dei prossimi progetti del team. La diretta, che si rifà al format ideato da Nintendo con i propri Direct, prende il nome di Yacht Club Games Presents, e andrà in onda la prossima settimana. Nello specifico il tutto prenderà i via mercoledì 26 febbraio alle ore 18:00, orario italiano.

Stando a Yacht Club, i giocatori dovrebbero prepararsi per “un carico pieno di nuovi aggiornamenti e annunci”. Probabilmente uno di questi aggiornamenti riguarderà Cyber Shadow, il platform d’azione dallo stile visivo retrò sviluppato da Mechanical Head Studios. Il titolo è stato annunciato l’anno scorso e uscirà entro la fine del 2020, quindi è possibile che avremo finalmente una data di uscita specifica. Nel frattempo, Yacht Club e Nitrome stanno attualmente lavorando insieme su Shovel Knight Dig, altro titolo che potrebbe ricevere diverse nuove informazioni.

You've been patient and we've been hard at work! The 2nd official Yacht Club Games Presents is dropping Wednesday, Feb. 26th at 9AM PT! https://t.co/iof83If747

Tell your friends and rev up your excitement, we've got a boatload of NEW updates and announcements coming your way! pic.twitter.com/o1TP1BTjJl

— Yacht Club Games (@YachtClubGames) February 19, 2020