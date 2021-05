Zelda Skyward Sword HD, Nintendo ci mostra i nuovi controlli

Nintendo ha condiviso un breve spezzone di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Questa volta il filmato di gameplay (anche se sarebbe più corretto parlare di clip) dura appena 13 secondi ma ci permette di prendere confidenza e fare una prima conoscenza dei cambiamenti a livello di design per quanto riguarda il sistema di combattimento. Nel video, che trovate in questa news, viene preso come esempio uno scontro tra Link e le Deku Baba, una sorta di pianta carnivora che i fan e i giocatori della saga ricorderanno molto bene vista la loro presenza nella serie a partire da Ocarina of Time.

Come viene visto nella breve clip di gameplay, in The Legend of Zelda Skyward Sword HD (una versione remaster del capitolo originale) Link si trova ad affrontare due Deku Baba. La didascalia che accompagna lo spezzone di gameplay ci spiega che sarà necessario seguire i movimenti della pianta prima di colpire: il nemico infatti ha un punto debole sulla sua bocca e colpendo in maniera poco precisa la spada non produrrà nessun danno.

La precisione dunque in The Legend of Zelda Skyward Sword HD sarà ovviamente essenziale. Come si legge nel cinguettio, infatti, questo sistema di gameplay si applica sia in caso il giocatore decida di utilizzare i controlli classici, sia se utilizza il motion control. C’è però un motivo dietro questo design e si tratta ovviamente di un richiamo al passato.

Whether you're using the smoother motion controls or newly added button-only controls, reading foes and striking precisely leads to success in #SkywardSwordHD! For example, with Deku Babas you'll need to change direction of your swings based on where its mouth is facing. pic.twitter.com/ahM5Q4aAKC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 27, 2021

The Legend of Zelda Skyward Sword HD è infatti la versione “rimasterizzata” del gioco Wii. Al momento del lancio, datato 2011, il titolo era sì giocabile sulla console ma solamente con la periferica Wii MotionPlus, che permetteva una ricezione dei movimenti molto migliore. Naturale dunque che Nintendo abbia deciso di non scendere a compromessi con precisione nei controlli e nei combattimenti, mantenendo dunque intatto il comparto originale per quanto riguarda i controlli. Se non si farà attenzione, dunque, difficilmente si porterà a casa il risultato.