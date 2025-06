3i G10+: il primo robot aspirapolvere che compatta polvere e detriti

Nel panorama in costante evoluzione della smart home, 3i segna un nuovo traguardo con il lancio del G10+: il primo robot aspirapolvere al mondo a unire la compattazione automatica dei rifiuti a un panno lavapavimenti estensibile. Non è un semplice passo avanti rispetto alle tecnologie già note, ma una vera ridefinizione del concetto di pulizia automatica: più efficiente, più silenziosa, più sostenibile.

Addio alle basi ingombranti e rumorose

I robot aspirapolvere di fascia alta, di solito, si affidano a stazioni di svuotamento esterne: soluzioni spesso ingombranti, rumorose e poco versatili. Il G10+ supera questo schema con la tecnologia Auto Debris Compression, che gestisce la raccolta della polvere direttamente all’interno del robot. Una paletta meccanica compatta in tempo reale detriti e polveri, riducendone il volume e consentendo lo stoccaggio fino a 60 giorni all’interno di un capiente contenitore da 1000 ml, senza bisogno di svuotamenti manuali. Un sistema silenzioso ed efficiente che elimina l’uso di sacchetti monouso, riducendo l’impatto ambientale e azzerando i costi ricorrenti per l’utente.

Più igiene e meno pensieri

La sicurezza igienica del G10+ è affidata a un sistema di disinfezione con luce UV integrata, che sanifica i rifiuti direttamente all’interno del serbatoio. Una soluzione particolarmente utile in un contesto in cui l’igiene domestica è sempre più importante, soprattutto in presenza di bambini, anziani o animali. Anche la base di ricarica riflette l’approccio funzionale del dispositivo: compatta, leggera ed essenziale, può essere collocata con facilità in qualsiasi ambiente, adattandosi anche agli spazi più ridotti senza creare ingombri.

Pulizia anche nei punti più difficili

3i ha progettato il G10+ con una serie di soluzioni intelligenti pensate per garantire una copertura completa e accurata di ogni ambiente, fino agli angoli più difficili da raggiungere. La spazzola laterale estensibile UltraReach si attiva automaticamente, estendendosi per pulire lungo bordi e spigoli che spesso sfuggono ai robot convenzionali. Il panno lavapavimenti si adatta alla forma delle pareti e delle superfici, assicurando una pulizia continua e uniforme. A garantire prestazioni elevate c’è un motore da 18.000 Pa, più del doppio della potenza media nella categoria, capace di rimuovere con efficacia sia la polvere più fine che i detriti più pesanti.

Navigazione intelligente

A differenza di molti modelli che si muovono in modo casuale o basandosi sugli urti, il G10+ utilizza lo stesso avanzato sistema di navigazione dToF LiDAR adottato dal top di gamma S10 Ultra. Integrato con una telecamera AI, questo sistema permette al robot di mappare con precisione l’ambiente e riconoscere oltre 128 oggetti, adattando automaticamente il comportamento, i percorsi, la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua. Inoltre, un LED integrato migliora il riconoscimento degli oggetti nelle aree poco illuminate, assicurando una pulizia efficace anche di notte o sotto i mobili.

Cura dei tappeti

Una delle innovazioni più significative è la gestione intelligente dei tappeti. Grazie a un sensore a ultrasuoni, il robot rileva il tappeto prima di entrarvi in contatto, sollevando automaticamente il panno di 10 mm per evitarne l’umidità. Attraverso l’app 3i, è possibile personalizzare il trattamento di ogni zona: escludere i tappeti a pelo lungo, aumentare la potenza su quelli a pelo corto o considerare i tappetini come superfici dure. Questa flessibilità permette di evitare contaminazioni tra materiali diversi e di massimizzare l’efficacia della pulizia.

Pulizia a portata di app e voce

L’app 3i offre un controllo avanzato, permettendo non solo di personalizzare zone e superfici, ma anche di programmare cicli di pulizia, definire aree off-limits e attivare la modalità “non disturbare”, tra le altre funzioni. Inoltre, il G10+ è completamente integrato con Google Assistant e Amazon Alexa, garantendo un’esperienza di controllo vocale fluida e completa.

Prezzo e disponibilità del G10+

Il 3i G10+ sarà disponibile dal 23 giugno al prezzo di lancio di 399€ con un costo consigliato di 449€. Utilizzando il codice promozionale G10ITSAVE10, sarà possibile ottenere un ulteriore 10% di sconto, portando il prezzo finale a soli 359€. Il codice sarà valido fino al 31 luglio.

Chi è 3i

3i è un marchio che punta dritto al futuro della smart home, nato dall’esperienza di PICEA Corporation, un importante protagonista nel campo dei robot per la pulizia domestica dal 2016. Con oltre il 30% del mercato degli aspirapolvere robot, 3i mette l’innovazione alla portata di tutti. La sua missione? Offrire soluzioni intelligenti, pratiche e sostenibili, pensate per rispondere alle esigenze concrete della vita di tutti i giorni. E con il G10+, questo traguardo è finalmente a portata di mano.