A Natale, sorprendi te stesso prima degli altri con il bundle Ring Intercom ed Echo Pop a 44€

Quest’anno, il Natale arriva con una sorpresa per chi desidera rendere la propria casa ancora più smart. Il bundle che combina il Ring Intercom ed Echo Pop è disponibile a soli 44€, un’offerta che arriva prima del previsto. Sebbene fosse abbastanza prevedibile che il pacchetto avrebbe visto uno sconto per le festività, il prezzo eccezionale di questa promozione è stato una vera e propria sorpresa, richiamando l’opportunità di un acquisto che sembra tipico del Black Friday. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi vuole semplificare la gestione della propria casa con un pizzico di tecnologia.

Bundle Ring Intercom + Echo Pop, perché e chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Intercom è l’elemento centrale di questo bundle. Si tratta di un aggiornamento intelligente per citofoni tradizionali, sia audio che video, che consente di rispondere ai visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio direttamente dal proprio smartphone. Si collega facilmente alla cornetta del citofono senza richiedere modifiche al sistema preesistente, rendendo l’installazione semplice anche per chi non è esperto di tecnologia. Grazie alla connessione in tempo reale, potete ricevere notifiche ogni volta che un visitatore suona al citofono, rispondere e persino aprire la porta a distanza, il tutto dal palmo della mano.

Insieme al Ring Intercom, l’Echo Pop rappresenta un’altra grande aggiunta al pacchetto. Si tratta di uno smart speaker compatto che, grazie alla compatibilità con Alexa, porta un audio di buon livello in ogni angolo della casa. Perfetto per spazi ristretti come le camere da letto, ma comunque abbastanza potente da sorprendere con il suo suono, Echo Pop permette di ascoltare musica, audiolibri e podcast dai vostri servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music o Spotify. La possibilità di collegarlo tramite Bluetooth allo smartphone o a qualsiasi altro prodotto capace di riprodurre contenuti multimediali consente una riproduzione fluida dell'audio in streaming.

Una delle peculiarità più interessanti di questo bundle è la possibilità di controllare tutto tramite la voce. Grazie alla compatibilità con Alexa, potete interagire sia con il Ring Intercom che con i dispositivi smart home compatibili, come luci e prese, semplicemente usando comandi vocali. Se state cucinando, lavorando o rilassandovi, non dovrete mai interrompere ciò che staate facendo per rispondere al citofono o gestire altri dispositivi. Che vogliate aprire la porta o accendere una luce, basta chiedere ad Alexa. Insomma, con il bundle Ring Intercom ed Echo Pop, il Natale si fa più smart e conveniente che mai.

Vedi offerta su Amazon