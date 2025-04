NVIDIA, il nuovo driver risolve svariati problemi

NVIDIA ha appena pubblicato la versione 576.15 dei driver GeForce, un intervento che mira a risolvere diversi problemi emersi con l'aggiornamento precedente, tra cui fastidiosi crash del display e un curioso bug del sensore di temperatura che interferiva con voltaggio e frequenze operative delle GPU.

Questa serie di correzioni rapide rappresenta una situazione piuttosto anomala nell'ecosistema NVIDIA, suggerendo che il supporto software per la nuova serie RTX 50 stia creando più grattacapi del previsto ai tecnici dell'azienda. Il nuovo pacchetto correttivo interviene su sette problematiche specifiche, molte delle quali emerse dopo l'installazione dei driver 576.02, rilasciati precedentemente.

Tra le criticità più rilevanti risolte figura il bug del sensore termico che, in seguito al risveglio del sistema dalla modalità di sospensione, smetteva di riportare correttamente la temperatura della GPU. Questo malfunzionamento aveva conseguenze dirette sulle prestazioni, influenzando negativamente voltaggio e frequenze operative del processore grafico.

I problemi con i driver NVIDIA per la serie RTX 50 sembrano ormai una costante per gli utenti. L'hotfix 576.15 interviene su una serie di criticità che hanno generato frustrazione nella community dei giocatori e dei professionisti. Tra queste, spiccano le corruzioni delle ombre in alcuni giochi, crash durante la compilazione degli shader e schermate nere sui notebook dotati di RTX 50 al risveglio dalla modalità standby.

Particolarmente grave è stato il problema riscontrato con Lumion 2024, software professionale per il rendering architettonico che andava in crash con le GPU RTX 50 quando si attivava la modalità di rendering. Una criticità che ha colpito duramente i professionisti del settore, impossibilitati a utilizzare uno strumento fondamentale per il loro lavoro.

Un'altra problematica affrontata è quella relativa ai microstutter in SteamVR quando si utilizzano più display, un fastidio non da poco per gli appassionati di realtà virtuale. Il nuovo driver promette inoltre di risolvere il problema delle frequenze di clock ridotte in stato di inattività, un'anomalia emersa con l'aggiornamento precedente che poteva influire sia sul consumo energetico che sulle prestazioni.

NVIDIA sembra aver preso sul serio le lamentele degli utenti, rilasciando questo hotfix in tempi relativamente rapidi. Tuttavia, resta da vedere se questo intervento sarà finalmente risolutivo o se gli utenti dovranno attendere ulteriori correzioni. Gli utenti interessati possono scaricare immediatamente il nuovo driver dalla pagina ufficiale di supporto NVIDIA per verificare se i problemi riscontrati sono stati effettivamente risolti.