iPhone 17 Air si mostra in video ed è ultra-sottile

Un video recentemente pubblicato dal leaker Majin Bu mostra dei modelli dummy (che per chi non lo sapesse sono delle scocche non funzionanti) dell'intera gamma iPhone 17 esposti in un negozio di telefonia in Cina, con lo scopo di mostrare le differenze con i modelli attuali. Nel video è data particolare attenzione all'attesissimo iPhone 17 Air, il quale, a ben cinque mesi dal lancio ufficiale, si fa notare per uno chassis incredibilmente sottile.

Il filmato mostra chiaramente il confronto tra i modelli dummy e gli attuali iPhone, evidenziando soprattutto la sorprendente sottigliezza dell'iPhone 17 Air rispetto all'iPhone 16 Pro. Nonostante l'impossibilità di rilevare le misure esatte, la differenza di spessore appare immediatamente percepibile, confermando che questo potrebbe effettivamente rappresentare uno dei principali punti di forza del nuovo dispositivo. Sullo sfondo del video si intravedono anche i modelli che dovrebbero corrispondere agli altri membri della famiglia: iPhone 17 standard, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Questi modelli dummy, realizzati in metallo e con il nome del dispositivo inciso sulla superficie, hanno sollevato un vespaio nelle prime ore dalla diffusione del video. Alcuni media hanno inizialmente suggerito che fossero esposti in un Apple Store ufficiale (un'ipotesi improbabile ma che serviva a dare credibilità al design), mentre altri hanno chiaramente indicato che si trattasse di un negozio di telefonia generico in Cina. La provenienza di questi dummy, comunque, rimane incerta: potrebbero essere stati realizzati per dei produttori di accessori oppure prodotti in modo indipendente basandosi sui rendering CAD circolati nelle settimane precedenti.

Il leaker Majin Bu ha infatti dichiarato nel suo post: "In Cina, un negozio sta utilizzando i modelli CAD che ho fornito per mostrare alle persone come i vari modelli di iPhone 17 differiscano dai modelli precedenti". Questa affermazione suggerisce un collegamento diretto tra i leak delle scorse settimane e la loro materializzazione fisica nei negozi cinesi.

Le motivazioni che spingono un rivenditore a esporre modelli di dispositivi non ancora annunciati restano comunque enigmatiche. È possibile che si tratti di una strategia per attirare l'attenzione dei clienti e generare curiosità, o semplicemente di un'operazione orchestrata per ottenere visibilità sui social media. Ciò che appare particolarmente insolito è la tempistica: con l'iPhone 16 ancora in fase di commercializzazione attiva, anticipare così drasticamente la prossima generazione potrebbe teoricamente danneggiare le vendite attuali.

Nonostante i dubbi sull'autenticità di questi modelli dummy, l'interesse per la prossima generazione di iPhone rimane altissimo. L'iPhone 17 Air, in particolare, rappresenterebbe una significativa novità nella lineup Apple, introducendo una variante ultra-sottile che potrebbe richiamare la filosofia design dell'iconico MacBook Air. Le indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe modificare sostanzialmente la sua offerta di prodotti, con potenziali cambiamenti che includerebbero l'abbandono del formato Plus a favore dell'Air.

Altri rumor riguardanti la gamma iPhone 17 includono un possibile nuovo colore Sky Blue per la versione Pro, oltre a potenziali cambiamenti nel supporto software. Si prevede infatti che iOS 19, il sistema operativo che accompagnerà i nuovi dispositivi, potrebbe interrompere il supporto per alcuni modelli più datati di iPhone, spingendo ulteriormente gli utenti verso l'aggiornamento hardware.