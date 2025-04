Sidecar permette lo streaming video su CarPlay via browser

Il panorama delle applicazioni disponibili su CarPlay ha sempre avuto confini ben definiti da Apple, creando una crescente frustrazione tra gli utenti che desiderano accedere a browser web e app video durante le soste. La richiesta di poter navigare sul web o guardare contenuti multimediali mentre l'auto è parcheggiata resta una delle funzionalità più richieste dalla community, nonostante Apple abbia tradizionalmente limitato le categorie di app consentite sulla piattaforma. Finora, gli appassionati hanno dovuto ricorrere ad adattatori hardware esterni che eseguono app Android, una soluzione complessa e non ottimale.

Una svolta inattesa si è verificata con l'ultimo aggiornamento di Sidecar, un'applicazione utility presente da tempo sull'App Store che offre supporto per CarPlay. L'app ha introdotto una funzionalità di browser web capace di riprodurre video, passando apparentemente inosservata ai controlli di revisione di Apple. Questo sviluppo sorprende, considerando che la posizione ufficiale dell'azienda di Cupertino sulle restrizioni relative a browser e lettori video per CarPlay non è cambiata.

Il funzionamento è relativamente semplice: gli utenti devono inserire l'URL desiderato nell'app Sidecar sul proprio iPhone, per poi accedere alla funzione web direttamente dall'interfaccia CarPlay. Sebbene la soluzione sia ancora lontana dall'offrire un'esperienza ottimale sia come browser che come lettore video, rappresenta comunque un primo significativo passo verso l'apertura della piattaforma.

La finestra di opportunità offerte da questo aggiornamento, potrebbe chiudersi in qualsiasi momento.

È fondamentale sottolineare che questa funzionalità potrebbe avere vita breve. Gli utenti interessati dovrebbero considerare che Apple potrebbe richiedere la rimozione di questa caratteristica in qualsiasi momento, specialmente durante un futuro ciclo di revisione dell'app. La storia di CarPlay è costellata di app che hanno cercato di aggirare le limitazioni imposte, solo per essere successivamente costrette ad adeguarsi alle linee guida ufficiali.

Sidecar è scaricabile gratuitamente dall'App Store, ma la funzionalità di browser web/riproduzione video è disponibile come acquisto in-app al prezzo di 9,99 dollari. Gli sviluppatori non forniscono garanzie sulla permanenza della funzionalità, trasformando questo acquisto in una sorta di opportunità a tempo limitato per gli utenti CarPlay frustrati dalle restrizioni della piattaforma.

Questa evoluzione evidenzia la continua tensione tra le rigide politiche di Apple per CarPlay e le esigenze di una base utenti sempre più esigente che desidera maggiore flessibilità durante l'utilizzo dell'auto in situazioni stazionarie. Resta da vedere se questo rappresenterà un caso isolato o l'inizio di un approccio più permissivo da parte di Apple verso l'ecosistema CarPlay.