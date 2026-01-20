Siete pronti a rinnovare il vostro salotto con una nuova TV di qualità? MediaWorld vi offre un’occasione imperdibile: acquistando una TV TCL in promozione, potrete ricevere fino a 400€ in Gift Card da utilizzare sui vostri prossimi acquisti. Un’opportunità unica per coniugare tecnologia e convenienza, con la possibilità di scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Vedi offerta su Mediaworld

TCL DAYS, perché approfittarne?

La selezione di TV TCL in promozione parte da 449€, e ogni acquisto vi garantirà una Gift Card di valore variabile in base al prezzo della TV scelta. In particolare, per i modelli da 449€ a 599,90€ riceverete 50€, da 600€ a 899,90€ otterrete 100€, da 900€ a 1.199€ avrete 200€, e per le TV sopra i 1.200€ la Gift Card raggiungerà i 400€. Un vantaggio reale che vi permette di risparmiare sui vostri futuri acquisti.

A differenza delle promozioni classiche, dove spesso il prezzo della TV viene gonfiato per giustificare la Gift Card, MediaWorld propone i modelli TCL già a prezzo scontato. Ciò significa che la Gift Card è un vero e proprio vantaggio aggiuntivo, senza trucchi o ricarichi nascosti. In altre parole, acquistando la TV che desiderate, il bonus extra è tutto vostro.

È importante ricordare che la Gift Card dovrà essere utilizzata entro il 31 marzo, sempre presso MediaWorld. Questa scadenza vi permette comunque di pianificare i vostri prossimi acquisti, magari approfittando di altre offerte in negozio o online, per completare il vostro setup tecnologico senza stress.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: le TV TCL in promozione con Gift Card rappresentano un’opportunità concreta per aggiornare il vostro intrattenimento domestico e risparmiare allo stesso tempo. Scegliete il modello più adatto alle vostre esigenze e approfittate subito di questa vantaggiosa iniziativa MediaWorld.

