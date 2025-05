TCL 65Q10B: la TV Mini LED da 65'' che rivoluziona il tuo salotto a MENO DI 1000€!

Se siete alla ricerca di una televisione di fascia alta che unisca tecnologia d'avanguardia e intrattenimento senza compromessi, l'offerta attuale su Amazon inerente al TCL 65Q10B merita la vostra attenzione. Questa straordinaria TV Mini LED da 65 pollici è disponibile al prezzo più basso di sempre, soli 999,90€, con uno sconto del 38% rispetto al recente minimo di 1.599,90€. Una promozione irripetibile per chi vuole trasformare il proprio salotto in un vero e proprio home cinema.

Vedi offerta su Amazon

TCL 65Q10B, chi dovrebbe acquistarla?

TCL 65Q10B si distingue per il pannello QLED 4K Ultra HD a 144Hz, che grazie alla tecnologia QD-MiniLED di sesta generazione con 1344 zone di local dimming, offre contrasti profondi, luminosità elevata e uniformità impeccabile. La combinazione con il sistema QLED Pro garantisce colori vividi e ultra realistici, supportati da oltre un miliardo di sfumature grazie alla tecnologia Quantum Dot su scala nanometrica. Ogni scena viene valorizzata da una resa cromatica senza pari, anche nelle condizioni di luce più impegnative.

Grazie al supporto 4K HDR Premium 3300, questa smart TV è in grado di offrire immagini dal dettaglio sorprendente, elevata luminosità e un realismo coinvolgente. Il pannello nativo a 144Hz con Motion Clarity Pro è l'ideale per chi ama sport e film d'azione, offrendo fluidità senza precedenti anche nelle sequenze più movimentate. Inoltre, la compatibilità con tutti i formati HDR (inclusi Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Vision IQ) garantisce sempre la migliore qualità possibile, ottimizzata in tempo reale in base all'illuminazione ambientale.

Non mancano funzionalità pensate per i videogiocatori più esigenti: la modalità Game Master Pro 3.0, il supporto VRR a 144Hz, HDMI 2.1, ALLM e FreeSync Premium Pro assicurano una reattività e una fluidità d'immagine di livello competitivo. L'audio, curato da ONKYO con sistema 2.1.2 e Dolby Atmos, completa l'esperienza offrendo un suono profondo e immersivo, come al cinema.

Con Google TV integrata, controllo vocale hands-free, compatibilità con Alexa, Google Assistant e AirPlay2, TCL 65Q10B è anche un centro multimediale intelligente e completo, pronto a soddisfare ogni esigenza di intrattenimento moderno.

A soli 999,90€, TCL 65Q10B rappresenta una delle offerte più vantaggiose dell'anno per chi desidera una TV di nuova generazione con caratteristiche premium. Approfittatene ora prima che il prezzo torni al valore originale. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.