AGCM: 10 mln di euro di sanzione a Wind Tre e Vodafone per le offerte winback

Le tariffe winback hanno messo nei guai Wind Tre e Vodafone: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato i due operatori per rispettivamente 4,3 e 6 milioni di euro. L’AGCM pochi giorni fa ha confermato l’accertamento della violazione dell’articolo 22 del Codice del Consumo (Omissioni ingannevoli).

Nello specifico i funzionari dell’Autorità hanno rilevato che da giugno 2018, Wind Tre e Vodafone “non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte ‘personalizzate’ di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti”. In pratica in fase di contatto – prevalentemente via SMS – si sono limitati a indicare “le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso ed omettendo nel messaggio, viceversa, di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte”.

Secondo l’AGCM tale condotta poteva indurre in errore il consumatore medio: insomma, la mancanza di informazioni complete avrebbe potuto far “assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Il Garante ha rilevato anche una violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo (Pagamenti supplementari); in fase di adesione a tutte le offerte di telefonia mobile, Wind Tre e Vodafone “hanno pre-attivato diversi servizi e/o opzioni aggiuntivi rispetto all’offerta principale, con aggravio di costi, senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore”.