Dal 16 al 25 marzo, AliExpress celebra il suo 16° compleanno con la promozione più grande di sempre, offrendo agli utenti la possibilità di fare affari incredibili su milioni di prodotti. Ogni anno AliExpress propone offerte interessanti, ma questa volta l’e-commerce si è superato davvero: i coupon e gli sconti extra arrivano a livelli mai visti prima, e le opportunità di risparmio sono straordinarie sia per chi cerca gadget tech che per chi vuole fare shopping di moda, casa o accessori.

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Questa celebrazione è pensata per premiare i clienti più fedeli e per rendere lo shopping online ancora più conveniente. Gli sconti extra arrivano fino a 100€, e possono essere combinati con ulteriori promozioni se si paga con PayPal, rendendo possibile ottenere vantaggi aggiuntivi come:

8€ di sconto extra su un acquisto minimo di 100€

su un acquisto minimo di 100€ 45€ di sconto extra su un acquisto minimo di 300€

Ma non finisce qui: torna anche il cashback a squadre, una funzione che permette di accumulare un rimborso sulle spese effettuate quando si fa parte di un team (noi di Tom's Hardware abbiamo il nostro team attivo). Per festeggiare al meglio il compleanno, dalla mezzanotte del 16 marzo fino alle 15:00 dello stesso giorno, il cashback sarà del 2% in più rispetto al normale, fino a un massimo di 20€ per ogni transazione. Un’occasione perfetta per massimizzare il risparmio su ogni acquisto.

Coupon pubblici:

ITAS03 → 3€ di sconto su minimo 15€

ITAS05 → 5€ su minimo 30€

ITAS07 → 7€ su minimo 49€

ITAS11 → 11€ su minimo 79€

ITAS20 → 20€ su minimo 139€

ITAS30 → 30€ su minimo 209€

ITAS45 → 45€ su minimo 319€

ITAS60 → 60€ su minimo 429€

ITAS70 → 70€ su minimo 509€

ITAS100 → 100€ su minimo 569€ (solo 100 disponibili!)

Coupon esclusivi Tom’s Hardware:

TOMIT3 → 3€ di sconto su minimo 15€

TOMIT5 → 5€ su minimo 30€

TOMIT7 → 7€ su minimo 49€

TOMIT11 → 11€ su minimo 79€

TOMIT20 → 20€ su minimo 139€

TOMIT30 → 30€ su minimo 209€

TOMIT45 → 45€ su minimo 319€

TOMIT60 → 60€ su minimo 429€

TOMIT70 → 70€ su minimo 509€

Attenzione: i coupon più grandi finiranno in fretta, quindi conviene muoversi subito per approfittare di questa promozione unica.

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