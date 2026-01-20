Fino al 28 febbraio 2026, prende il via l’evento Team Up & Cashback, un’iniziativa pensata per trasformare gli acquisti online in un’esperienza di squadra, con cashback garantito e premi extra legati alle performance collettive.

Entra in squadra e accumula cashback

Come funziona il cashback di Aliexpress?

Durante il periodo ufficiale dell’evento, gli utenti possono unirsi a una squadra e iniziare subito a guadagnare cashback sugli acquisti idonei. Tutti i prodotti della piattaforma partecipano alla promozione, ad eccezione degli articoli virtuali e delle categorie di pagamento speciali. Ogni membro di una squadra ottiene almeno il 3% di cashback su ogni acquisto valido. Allo stesso tempo, gli acquisti contribuiscono al punteggio totale del team, che determina l’accesso a livelli di premio più elevati.

Ogni squadra deve essere creata da un leader e composta da almeno due membri, incluso il fondatore. Le squadre possono arrivare fino a 150.000 partecipanti, in base all’ordine di arrivo. Una volta entrati in una squadra, non è possibile cambiarla o abbandonarla.

Il punteggio del team si basa su:

numero di utenti che effettuano acquisti

valore totale degli acquisti (GMV)

Più alto è il punteggio, più alta sarà la posizione in classifica e maggiore il cashback sbloccato:

LV1 – Basta unirsi a un team: 3% di cashback

– Basta unirsi a un team: LV2 – Punteggio 2.000–13.999: 5% di cashback

– Punteggio 2.000–13.999: LV3 – Punteggio 14.000–59.999: 7% di cashback

– Punteggio 14.000–59.999: LV4 – Punteggio ≥60.000: 9% di cashback

I premi extra vengono calcolati sulla spesa totale effettuata durante l’evento.

Regole e limiti del cashback

Il cashback viene accreditato una volta spedito l’ordine e si traduce in crediti utilizzabili per acquisti futuri. Ogni utente può ottenere:

fino a 10€ di cashback al giorno

fino a un massimo complessivo di 400€ per l’intero evento

Il cashback:

deve essere utilizzato entro 10 giorni dall’emissione

è valido su ordini di almeno 1€

non ha limiti massimi di utilizzo per singolo ordine

Gli ordini restituiti e le attività fraudolente non danno diritto al cashback. La promozione è inoltre soggetta a budget limitato, disponibile fino a esaurimento secondo l’ordine di arrivo. Team Up & Cashback unisce dunque convenienza e competizione, premiando non solo i singoli acquisti ma anche la forza del gruppo. Partecipare significa risparmiare fin da subito e puntare a ricompense sempre più alte, trasformando ogni acquisto in un contributo al successo della propria squadra.

