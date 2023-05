Se siete alla ricerca di un dispositivo per avviare, o magari ampliare, la vostra rete domotica, o se magari siete alla ricerca di un regalo tech di pregevole fattura per l’imminente Festa della mamma, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta proposta da Amazon che, come da titolo, vi permetterà di acquistare lo splendido Amazon Echo Dot di quinta generazione con uno sconto del 38%!

Si tratta di un’offerta davvero ottima, specie considerando che era da qualche tempo che lo splendido Echo Dot non si rendeva protagonista di uno sconto così invitante che, di fatto, ne abbassa il prezzo dagli originali 64,99€ a soli 39,99€!

Si tratta di un prezzo davvero ottimo, specie considerando che si tratta di un allineamento prezzi molto vicino a quello che, di norma, è lo standard del Black Friday, e pertanto è ovvio che questa sia un’occasione da non perdere per chiunque voglia accogliere in casa un dispositivo Amazon Alexa.

Nel dettaglio, poi, va detto che questa particolare versione di Echo Dot è davvero molto bella, e si avvale di quello che è il più recente re-design applicato da Amazon che, in virtù del vcchio form factor “a disco”, ha oggi optato per una forma sferica moderna ed accattivante, che si contraddistingue anche per un’eccellente qualità del suono, in parte amplificata proprio dalla particolare forma del dispositivo.

Oltre a ciò, parliamo di un prodotto ormai ben noto al grande pubblico, progettato per offrire all’utente la possibilità di interagire con Alexa, e con tutte le sue utilissime funzioni, sia essa la ricerca di informazioni in rete, il controllo della musica e di altri contenuti multimediali o, come detto in apertura, per la costruzione o l’ampliamento di una rete domotica, in cui Echo Dot può fungere da HUB ideale.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che il prodotto vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!