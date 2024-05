Elettriche affossate dai costi di ricarica, in Italia è un vero disastro

I nuovi incentivi auto 2024, che promettono sconti fino a 13.750 euro su veicoli elettrici eleggibili, sono ormai alle porte (o si spera) e torna quindi l'attenzione sul costo della ricarica domestica. Quanto si spende effettivamente per ricaricare un'auto elettrica a casa?

Uno sguardo alla ricerca recente condotta da Switcher, che confronta i costi della ricarica domestica dell'auto elettrica in Europa, offre qualche spunto interessante di indicazione e riflessione. Utilizzando i dati provenienti da Eurostat, Switcher ha analizzato i costi di ricarica domestica delle 20 auto elettriche più vendute, facendo una media. Nel 2023, il costo medio per una ricarica in Europa è stato di 12,63 euro, traducendosi in una spesa di 3,78 euro per percorrere mediamente 100 km, con un incremento del 4,44% rispetto all'anno precedente.

Meglio dell'Italia tanti paesi, tra cui Francia e Spagna

Tuttavia, i, e l'Italia si posiziona al settimo posto tra le nazioni più costose. In testa alla classifica si trova la Germania, con un costo di 0,402 euro per kWh domestico, richiedendo così 23,57 euro per una "ricarica completa". In confronto,, con un costo medio di 19,63 euro per una ricarica completa. E se pensate di risparmiare con la ricarica pubblica , ci sono cattive notizie anche lì. Di recente, diversi operatori hanno deciso di tagliare i classici abbonamenti che offrivano tariffe agevolate, pertanto per caricare un'auto elettrica conviene ugualmente rivolgere le proprie attenzioni sulla ricarica domestica (a meno di particolari necessità).

Dove conviene usare una wallbox? Sicuramente la Turchia, dove una "ricarica completa" costa solamente 3,30 euro, e per percorrere 100 km si spendono appena 0,99 euro. La lista prosegue con Kosovo, Bosnia Erzegovina, Georgia e Montenegro. È importante notare che questi dati sono indicativi, poiché i costi di ricarica possono variare in base al contratto energetico, alla quantità di chilometri percorsi mensilmente e alla capacità della batteria dell'auto elettrica.