DAZN incentiva la pirateria coi nuovi prezzi, guardate che roba

Cattive notizie per gli abbonati DAZN: l'azienda ha iniziato a inviare e-mail dove annuncia un aumento dei prezzi degli abbonamenti annuali, in particolar modo DAZN Plus, che consente la visione in contemporanea su due dispositivi, anche se in luoghi diversi.

I rincari fanno seguito agli aumenti già introdotti a gennaio, che avevano fatto suscitato parecchi malumori tra gli abbonati. Ora, a partire dal prossimo agosto, gli abbonati DAZN Plus si ritroveranno a pagare 599€ euro all'anno: si tratta di 150 euro in più rispetto al 2023, dove l'abbonamento in un'unica soluzione costava 449€. L'aumento di gennaio aveva alzato il prezzo a 539€.

per chi invece è abbonato a DAZN Plus con canone mensile, il costo passa da 49,99€ al mese a 59.99€ al mese, per un totale di 700€ all'anno. Chi se la passa peggio sono però gli utenti Android che si abbonano tramite Google Play Store: per loro l'abbonamento sale a 69,99€ al mese, mentre DAZN Standard costa 49,99€ al mese.

Inutile dire che un comportamento come questo non fa che incentivare la pirateria. Anche chi è desideroso di pagare potrebbe trovare difficile giustificare un aumento del genere, specialmente considerando la scarsa qualità del servizio, che spesso fa notizia per i problemi durante le partite e gli eventi sportivi più importanti e seguiti. C'è anche da dire però che se tutti pagassero gli abbonamenti e nessuno si affidasse a servizi illegali, i prezzi non aumenterebbero. O quantomeno non così tanto.

Sì, rimarrò abbonato (2%) No, ho disdetto l'abbonamento e guarderò lo sport su altri servizi legali (50%) No, ho disdetto l'abbonamento e ora userò le IPTV (pezzotto), o lo uso già (48%) Totale voti: 84

DAZN giustifica gli aumenti con l'introduzione nel servizio della copertura totale delle competizioni internazionali di pallavolo e la trasmissione in esclusiva di 700 ore delle Olimpiadi di Parigi 2024, tramite sei nuovi canali Eurosport. Difficilmente però queste novità accontenteranno gli utenti, che potrebbero disdire l'abbonamento a causa di un costo diventato ormai ingiustificabile.

Per il momento, sembra che il piano Standard non sia stato toccato e sia fermo agli aumenti di inizio 2024. Qui sotto vi lasciamo una tabella riepilogativa con i prezzi del servizio, così da poterli confrontare.