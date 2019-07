Amazon Prime Day 2019 | 20% di sconto su Warehouse Deals

Amazon Warehouse Deals propone il 20% di sconto su tutti gli articoli usati durante l'Amazon Prime Day 2019.

Non solo nuovi prodotti scontati per questo Amazon Prime Day 2019, ma anche uno sconto del 20% su tutti i prodotti presenti su Amazon Warehouse, la sezione del noto shop dedicata ai prodotti

ricondizionati. Nella giornata di oggi 15 luglio e domani 16 luglio chi acquisterà su Amazon Warehouse potrà godere di uno sconto del 20% rispetto a quello visualizzato, che si materializzerà non appena inserito il prodotto nel carrello. Di conseguenza il prezzo finale lo vedrete in fase di conclusione dell’acquisto.

Da sottolineare che tale promozione è valida solo per i clienti Amazon Prime.

Iscriviti ad Amazon Prime gratis per 30 giorni

In che modo Amazon sceglie i prodotti ricondizionati?

“Valutiamo le condizioni fisiche e il funzionamento di tutti i prodotti. Se il prodotto funziona, però non è esteticamente perfetto, è possibile che lo mettiamo in vendita. Se il

prodotto non funziona, indipendentemente dalle sue condizioni, non lo mettiamo in vendita”, afferma l’azienda statunitense.

Un prodotto viene indicato come Nuovo se la confezione non è stata aperta, ma risulta danneggiata oppure “Come nuovo” se è in ottimo stato ma, a causa delle condizioni della confezione, non è all’altezza degli standard di Amazon per i prodotti nuovi. “Nel caso di prodotti restituiti, è possibile che il cliente precedente abbia aperto il prodotto o lo abbia tolto dalla confezione, ma se il prodotto torna in perfetto stato fisico e in seguito a un processo di valutazione determiniamo che il prodotto funziona perfettamente, il prodotto può essere considerato come nuovo. Inoltre, i prodotti imballati nei nostri magazzini con danni all’imballo esteriore possono passare da ‘nuovi’ a ‘come nuovi’”.

Un dispositivo viene definito in “Ottime condizioni” se il prodotto funziona perfettamente ma ha difetti estetici, o presenta segni di utilizzo precedente, o mancano accessori poco importanti, o la confezione è stata sostituita. Infine si parla d “Condizioni accettabili” se il prodotto funziona perfettamente ma ha difetti estetici e/o mancano accessori. Amazon Warehouse rappresenta un ulteriore modo per risparmiare e ottenere prodotti in ottimo stato. Per approfittare del 20% di sconto cercate il prodotto che fa per voi su questa pagina.

