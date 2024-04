Definitive Edition di Dead Island per PS4 con il super sconto del 63%!

Oggi su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile per gli amanti dei videogiochi action-adventure: la Definitive Edition di Dead Island per PS4 è in vendita a soli 14,99€, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo originale di 39,99€. Questa è un'occasione da non lasciarsi scappare per tutti coloro che desiderano immergersi in un'esperienza di sopravvivenza zombie in un paradiso tropicale completamente rimasterizzato.

Definitive Edition di Dead Island per PS4, chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione del gioco include non solo il gioco base, ma anche Dead Island Riptide, Dead Island Retro Revenge e tutti i DLC precedentemente rilasciati, offrendo così un'esperienza completa e ricca di azione. Grazie alla modalità multiplayer, è possibile unirsi ad altri tre giocatori per affrontare insieme gli orrori dell'isola e sviluppare nuove strategie di sopravvivenza.

Dead Island è noto per catapultare i giocatori in uno scenario apocalittico popolato da zombie su una bellissima isola tropicale. La Definitive Edition porta questo mondo all'alta definizione, con una risoluzione a 1080p, modelli di gioco migliorati e un vasto assortimento di armi per affrontare gli orrori con combattimenti corpo a corpo mozzafiato.

Dead Island è perfetto per i fan del genere horror e survival. L'edizione offre ore di divertimento e adrenalina per tutti gli amanti dell'azione e dell'esplorazione.

