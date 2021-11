Anche Ubisoft ha intenzione di creare giochi blockchain

Ubisoft, una delle più grandi organizzazioni di videogiochi al mondo – responsabile della creazione di popolari giochi in franchising come Assassin’s Creed, Far Cry e For Honor – ha messo la tecnologia blockchain per i videogiochi al centro della discussione durante la recente analisi degli utili trimestrali. Il CEO dell’azienda francese, Yves Guillemot, ha infatti espresso intenzioni di investimento e adozione di società di gioco blockchain-centriche sulla propria piattaforma. Nonostante quest’ultima abbia fatto notevoli progressi nello spazio come il finanziamento di Animoca Brands, proprietario del gioco metaverse basato su Ethereum The Sandbox, Guillemot ha dichiarato che la piattaforma è in fase iniziale di ricerca e sviluppo.

Ubisoft è diventato un nodo di convalida sulla rete Tezos nell’aprile di quest’anno, un operatore di nodi di canale sulla rete Aleph.im a luglio e un membro fondatore di Blockchain Game Alliance, una coalizione per incoraggiare l’adozione dei due settori.

Il Chief Financial Officer di Ubisoft, Frédérick Duguet, ha parlato molto dei potenziali impatti che la tecnologia blockchain potrebbe avere sull’industria dei giochi: “Blockchain consentirà più play-to-earn che consentirà a più giocatori di guadagnare effettivamente contenuti, contenuti propri e pensiamo che farà crescere molto il settore. Abbiamo lavorato con molte piccole aziende che si occupano di blockchain e stiamo iniziando ad avere un buon know-how su come può avere un impatto sul settore, e vogliamo essere uno dei giocatori chiave qui”.