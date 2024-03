Apple e Google rischiano di essere fatte letteralmente a pezzi

Due fra i più grandi colossi tecnologici del nostro tempo, si trovano di fronte a una sfida epocale poiché i regolatori globali hanno preso di mira le loro presunte pratiche anticoncorrenziali, aprendo la possibilità a degli ordini di smembramento senza precedenti per il settore.

Le indagini antitrust, sia negli Stati Uniti che in Europa, potrebbero portare difatti alla frammentazione di Google e Apple, generando un evento senza precedenti nel settore.

Apple è già stata obbligata dalla UE a modificare le sue politiche dell'App Store.

Questo sviluppo potrebbe influenzare i regolatori in tutto il mondo, con un numero crescente di paesi che avviano indagini antitrust in seguito all'azione dell'UE e degli Stati Uniti.

In Europa, inoltre, i segnali di tensione si stanno espandendo anche verso altre grosse aziende, visto che oltre ad Apple anche Meta Platforms e Alphabet sono potenzialmente sotto inchiesta per violazioni del Digital Markets Act, una causa che potrebbe portare a multe salate e ordini di separazione per violazioni ripetute.

L'antitrust dell'UE ha già tracciato il terreno per cominciare delle azioni drastiche, accusando Google di pratiche anticoncorrenziali nel settore pubblicitario e suggerendo che potrebbe essere costretta a vendere parte dei suoi strumenti a terze parti.

Tuttavia, l'emissione effettiva di ordini di separazione è tutt'altro che certa. Gli esperti legali sottolineano le complesse sfide legali, e soprattutto operative, per finalizzare una tale operaione, soprattutto considerando l'integrazione profonda dei servizi offerti da aziende quali Google e Apple.

Inoltre, le azioni potrebbero semplicemente portare ad abnormi multe anziché a una separazione vera e propria. I regolatori valuteranno attentamente le opzioni disponibili prima di prendere una decisione.

Nonostante le incertezze, l'azione dei regolatori rappresenta un momento cruciale per il settore della tecnologia. Le condizioni che saranno dettate dall'antitrust potrebbero plasmare il futuro delle aziende tecnologiche e influenzare il modo in cui operano in tutto il mondo.

Le prossime mosse di Google e Apple, insieme alle decisioni dei regolatori, avranno implicazioni significative per il settore e potrebbero ridefinire il panorama tecnologico globale.