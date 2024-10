Arriva la fotocamera da WC che fa le foto esattamente a quello che stai pensando

Un'azienda di Austin, Texas, ha sviluppato una innovativa telecamera da applicare al water per monitorare la salute intestinale attraverso l'analisi delle feci. Throne, startup del settore sanitario, sta testando un dispositivo che utilizza l'intelligenza artificiale per esaminare le deiezioni e valutare parametri come l'idratazione e il benessere dell'apparato digerente.

La tecnologia, denominata "intelligenza artificiale intestinale", è stata addestrata da medici per interpretare i segnali che le feci possono fornire sullo stato di salute. Il sistema è in grado di rilevare anche sfumature nelle urine per determinare i livelli di idratazione.

L'azienda sottolinea che le immagini vengono anonimizzate per tutelare la privacy degli utenti. In risposta alle preoccupazioni sollevate, Throne ha pubblicato una pagina dedicata alle misure di sicurezza adottate. La telecamera inquadra esclusivamente il contenuto del water, eliminando automaticamente eventuali immagini non pertinenti.

"Utilizziamo solo immagini del contenuto della tazza del water", spiega Throne. "Qualsiasi altro dato è irrilevante per la nostra missione e potrebbe compromettere la nostra capacità di fornire informazioni sanitarie accurate."

L'azienda garantisce la possibilità di cancellare tutte le informazioni su richiesta. I dati vengono crittografati sui server di Throne utilizzando il protocollo TLS 1.2 o superiore. Inoltre, il team analizza solo dati aggregati e anonimizzati, che non possono essere ricondotti al singolo utente.

Da marketplace sanitario a tecnologia per il monitoraggio della salute

Il CEO Scott Hickle ha rivelato che Throne è nata inizialmente come marketplace per il personale sanitario, ma si è presto resa conto di essere entrata in un mercato già affollato. Dopo aver raccolto 1,2 milioni di dollari da investitori, l'azienda ha deciso di cambiare drasticamente direzione.

"Entro sei settimane ci siamo resi conto dolorosamente che il mercato era saturo", ha dichiarato Hickle. "Così abbiamo fatto un pivot, e sorprendentemente i nostri investitori hanno accettato di buon grado che ci occupassimo di hardware per i consumatori."

Throne si rivolge principalmente alla popolazione anziana e a chi soffre di patologie digestive croniche come morbo di Crohn, colite ulcerosa e sindrome dell'intestino irritabile. Il dispositivo è attualmente disponibile in pre-ordine al prezzo di 499 dollari, con uno sconto a 299 dollari per i primi acquirenti.