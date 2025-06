Se siete alla ricerca di un modo pratico, veloce e creativo per mettere ordine nella vostra quotidianità, l’etichettatrice termica NIIMBOT B21 è una soluzione che merita attenzione. In questo momento è disponibile su Amazon a 59,99€, con in più un coupon del 10% da applicare al carrello. Una piccola offerta per uno strumento dalle grandi potenzialità: niente inchiostro, stampa rapida e connettività Bluetooth rendono la B21 una compagna ideale per l’organizzazione personale e professionale.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

NIIMBOT B21, chi dovrebbe acquistarla?

Questa etichettatrice funziona senza fili e utilizza una tecnologia termica che non richiede inchiostro, consentendo di stampare etichette alla velocità di 60 mm al secondo. Grazie alla batteria integrata, dopo solo 1,5 ore di ricarica è possibile ottenere fino a 4 ore di utilizzo continuo. L’app gratuita NIIMBOT, compatibile con iOS e Android, offre un’ampia gamma di funzionalità: scansione, riconoscimento immagini, stampa in batch, gestione di numeri seriali e una libreria di oltre 20 font, 1000 icone e 100 bordi per creare etichette davvero personalizzate.

L’utilizzo è semplice e immediato. Vi basterà scaricare l’app NIIMBOT, accendere la stampante, attivare la connessione Bluetooth e selezionare il dispositivo dall’app. Una volta collegata, potrete scegliere tra numerose opzioni di stampa per creare etichette per prodotti, indirizzi, prezzi, ingredienti, gioielli, abbigliamento e molto altro ancora. Inclusa nella confezione troverete anche una bobina di etichette da 50 x 30 mm (con 230 pezzi), pronta per l’uso.

La NIIMBOT B21 si adatta a molte esigenze e superfici grazie alla compatibilità con vari tipi di nastri termici, inclusi quelli trasparenti, colorati e resistenti all’acqua. Le etichette sono durevoli, autoadesive, prive di BPA e resistono all’usura quotidiana. Che vogliate organizzare la casa, l’ufficio o fare un regalo utile e originale, questa etichettatrice è un accessorio versatile, intelligente e pratico per dare un tocco di stile all’ordine.

Vedi offerta su Amazon