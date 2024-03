avvitatore a batteria Bosch IXO, CHE PREZZO! -16%

La nostra rassegna dedicata a quelle che sono le migliori offerte di Primavera targate Amazon non si arresta neanche questo fine settimana, e così nello scovare quelle che potrebbero essere, per voi, le migliori occasioni in sconto, vi segnaliamo oggi anche la presenza di un comodissimo utensile per i vostri lavori domestici o, perché no, anche per poter smontare e rimontare rapidamente la componentistica del vostro PC. Stiamo parlando dell'ottimo avvitatore a batteria Bosch IXO, giunto alla sua 7ª generazione, ed ancora e sempre uno dei top di gamma della sua particolare nicchia. Un elettroutensile ottimo che, non a caso, costerebbe oltre 50 euro, ma che grazie ad uno sconto del 16% è oggi acquistabile a soli 42,99€!

Avvitatore a batteria Bosch IXO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'avvitatore a batteria Bosch IXO è la soluzione ideale per tutti coloro che cerca di unire praticità e potenza in un unico strumento. Con una coppia superiore del 20% rispetto al modello precedente, questo avvitatore si propone con prestazioni del motore notevolmente migliorate, il che lo rende uno strumento indispensabile sia per gli appassionati del fai da te sia per i professionisti. Inoltre, grazie alla sua batteria al litio da 2,0 Ah migliorata, è in grado di avvitare fino a 190 viti con una singola carica!

Oltre a ciò, parliamo anche di un prodotto che, oltre alle diverse punte per l'avvitatura, include anche un accessorio a dir poco geniale, ovvero una "testa ad angolo", che permette di avvitare comodamente anche senza dover tenere l'avvitatore in perpendicolare sulla vite, potendo così raggiungere spazi che, diversamente, non sarebbero raggiungibili e richiederebbero un'avvitatura a mano!

In offerta a soli 42,99€, e dotato di 10 punte per cacciavite standard, questo avvitatore Bosch è, in sintesi, un prodotto da tenere assolutamente sott'occhio, e poiché le Offerte di Primavera Amazon sono ormai prossime alla scadenza (termineranno lunedì), vi suggeriremmo di non indugiare oltre e di acquistare subito questo ottimo prodotto!

Vedi offerta su Amazon