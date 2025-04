655€ per un OLED Samsung? Fino a ieri era follia, ora è sconto

Se siete appassionati di gaming o alla ricerca di un monitor di qualità per il vostro setup, questa notizia non può passare inosservata. Fino a ieri sembrava impensabile portare a casa un monitor OLED Samsung a un prezzo inferiore ai 700€, ma oggi Amazon ha sorpreso tutti con un’offerta davvero imperdibile: il Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850 è disponibile a soli 655€. Una cifra che segna un crollo netto rispetto al prezzo abituale, rendendolo un’occasione da cogliere al volo.

Samsung Gaming Odyssey OLED G8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor in questione è pensato per chi vuole il massimo in termini di prestazioni e qualità dell'immagine. Parliamo di un display curvo da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440x1440), perfetto per un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva, specialmente nei giochi. La tecnologia OLED garantisce neri profondi, colori brillanti e un contrasto impareggiabile, mentre il design curvo contribuisce ad aumentare il senso di profondità e la concentrazione durante le sessioni più intense.

A rendere questo monitor ancora più adatto al gaming ci pensa il refresh rate di ben 175Hz, che assicura una fluidità impressionante nelle immagini e una reattività al top. Che si tratti di titoli competitivi o di esperienze più cinematografiche, il Samsung Odyssey OLED G8 riesce a offrire sempre una performance di livello superiore, riducendo al minimo input lag e tearing, grazie anche alla compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione.

Con un prezzo così vantaggioso, il rischio è che le scorte vadano esaurite rapidamente. Se state considerando un upgrade per la vostra postazione, questo è il momento giusto per farlo. Offerte simili non si vedono tutti i giorni, soprattutto su prodotti di questa fascia: non lasciatevela scappare!