Un regalo dalla galassia LEGO: portachiavi in omaggio per lo Star Wars Day

In occasione dello Star Wars Day, che si celebra ogni anno il 4 maggio, LEGO ha deciso di rendere omaggio ai fan della saga con una promozione esclusiva e imperdibile. Per celebrare questa data simbolica, riconosciuta in tutto il mondo da milioni di appassionati, chi acquisterà il nuovo set “Firespray di Jango Fett (75409)” riceverà in omaggio un portachiavi ispirato all’universo di Star Wars. Si tratta di un piccolo ma prezioso regalo pensato per gli amanti dei mattoncini e della celebre galassia lontana lontana, unendo così due passioni in un’unica occasione speciale.

Omaggio LEGO Insiders, perché approfittarne?

La promozione sarà attiva dal 1° al 5 maggio, ma è importante sottolineare che è valida solo fino a esaurimento scorte. Questo significa che chi vorrà approfittarne dovrà agire con rapidità e tenersi pronto già da domani. Offerte del genere, soprattutto quando coinvolgono gadget esclusivi e set molto attesi, tendono ad andare a ruba in pochissimo tempo. LEGO invita quindi tutti voi a non farvi trovare impreparati: basterà acquistare il set selezionato nei canali ufficiali per ricevere automaticamente il portachiavi in regalo, fino al termine della disponibilità.

Il set “Firespray di Jango Fett” rappresenta una delle novità più interessanti della linea LEGO Star Wars. Dotato di un design accurato e ricco di dettagli, questo modello riproduce fedelmente la famosa astronave utilizzata dal temibile cacciatore di taglie Jango Fett, personaggio centrale nella saga prequel. È un set che piacerà non solo ai collezionisti più esperti, ma anche a chi desidera avvicinarsi al mondo LEGO attraverso uno dei suoi universi più iconici. L’omaggio del portachiavi aggiunge un tocco di esclusività in più, trasformando un semplice acquisto in un’occasione da ricordare.

Che siate fan di lunga data di Star Wars o alla ricerca di un regalo originale, questa iniziativa è pensata per tutti voi. LEGO vi invita a celebrare lo Star Wars Day con un gesto semplice ma ricco di significato: un acquisto che vi permetterà di portare con voi un frammento dell’universo galattico, ogni giorno, grazie al portachiavi in omaggio.

