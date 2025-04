Assicurati il massimo per la tua igiene orale a un prezzo folle: Oral-B iO 3 in sconto del 30%

Oral-B iO 3 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 25%! Questo spazzolino elettrico ricaricabile, completo di 3 testine di ricambio, vi garantirà gengive più sane in una sola settimana rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Dotato di sensore di pressione intelligente e app con IA che monitora il vostro spazzolamento, passa da 119,99€ a soli 89,99€. Un'opportunità imperdibile per un'igiene orale professionale!

Vedi offerta su Amazon

Oral-B iO 3 Nero, con ben 3 testine per assicurarvi il meglio in ambito igiene orale!

L'Oral-B iO 3 è l'alleato perfetto per chi desidera migliorare significativamente la propria igiene orale quotidiana. Consigliato a chi ha problemi di gengive sensibili o placca persistente, questo spazzolino elettrico rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno manuale, garantendo gengive più sane in appena una settimana. È ideale anche per i tecnofili che apprezzeranno l'app potenziata con intelligenza artificiale che monitora in tempo reale le vostre abitudini di spazzolamento, mentre il sensore di pressione vi aiuterà a proteggere le gengive applicando sempre la forza corretta.

Per le persone con esigenze specifiche, l'Oral-B iO 3 offre tre modalità personalizzabili: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante. Le testine rotonde brevettate raggiungono quelle zone difficili che gli spazzolini tradizionali spesso trascurano, garantendovi una pulizia professionale anche a casa. La batteria a lunga durata agli ioni di litio è perfetta per chi viaggia frequentemente, mentre il timer con anello luminoso vi accompagnerà nei 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti. Un investimento nella vostra salute orale che vi ripagherà con un sorriso più sano e luminoso.

L'Oral-B iO 3 rappresenta l'evoluzione dell'igiene orale quotidiana, garantendo gengive più sane in soli 7 giorni grazie alla rimozione del 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali. Dotato di sensore di pressione intelligente, timer con anello luminoso e 3 modalità di pulizia personalizzabili, questo spazzolino elettrico vi offre un'esperienza completa. Le testine rotonde raggiungono anche le zone più difficili della bocca, mentre l'app con intelligenza artificiale monitora in tempo reale il vostro spazzolamento. Con uno sconto di 30€ sul prezzo originale, l'Oral-B iO 3 rappresenta un investimento eccellente per la vostra salute orale. La tecnologia avanzata, la batteria a lunga durata e la garanzia "soddisfatti o rimborsati" di 30 giorni vi permetteranno di sperimentare perché Oral-B è il marchio più raccomandato dai dentisti. Un'opportunità da non perdere per migliorare significativamente la vostra routine di igiene dentale.