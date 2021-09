Bitcoin: l’adozione da parte di PayPal ne aiuterà la diffusione di massa?

PayPal ha due decenni di esperienza nei pagamenti online e gestisce 403 milioni di account utente. Quando il 23 agosto scorso ha annunciato che avrebbe permesso ai clienti del Regno Unito di acquistare e vendere quattro criptovalute, è normale quindi che abbia scosso l’ambiente, spingendo i bitcoin al rialzo negli ultimi mesi. Sarà sufficiente però il peso di PayPal per aiutare la diffusione delle criptovalute nel mercato mainstream, o è solo un effetto transitorio?

I clienti negli Stati Uniti che hanno acquistato criptovalute attraverso PayPal accedono due volte più spesso di quelli che non lo hanno fatto, ha affermato Jose Fernandez da Ponte di PayPal. “Ci aspettiamo che le valute digitali svolgano un ruolo importante nei pagamenti dei consumatori a lungo termine”. L’interesse pubblico per bitcoin e altre criptovalute è certamente in crescita, ma solo una minoranza le ha acquistate. Un sondaggio YouGov ha rivelato che ad agosto 2019, solo il 3% delle persone nel Regno Unito possedeva criptovalute. A luglio 2021 era salito all’8%.

Dare a milioni di clienti PayPal esistenti la possibilità di acquistare con un clic ha un enorme potenziale per aumentare quei numeri, ma l’accesso alla valuta non è l’unico fattore limitante. Le persone hanno bisogno di un modo per spenderlo. Una manciata di grandi aziende, come Microsoft, hanno iniziato ad accettare bitcoin come pagamento, e altre come la società di auto elettriche Tesla lo hanno fatto a volte. E mentre molti altri rivenditori, tra cui negozi di alimentari, caffetterie e negozi di ferramenta, hanno sistemi per accettare criptovaluta in alcuni Paesi, utilizzare solo questa forma di pagamento nel quotidiano attualmente non è certo un compito facile.

Ma un altro elemento vitale per raggiungere questo traguardo è la stabilità delle criptovalute, attualmente davvero basso non essendo collegate a riserve statali di qualche tipo. Al momento dunque accettare pagamenti in bitcoin per le imprese è un rischio elevato, come spiegato anche da Carol Alexander dell’Università del Sussex, nel Regno Unito, secondo cui attualmente le criptovalute sono “dominate da enormi speculazioni e manipolazioni dilaganti”. I gruppi organizzati infatti sono in grado di causare oscillazioni nei valori delle criptovalute con acquisti o vendite coordinati e, a differenza del tradizionale settore dei servizi finanziari, c’è poca regolamentazione per fermarlo. Quindi, se si accettano bitcoin come pagamento diretto, potrebbe svalutarsi prima di riconvertirlo.

Le criptovalute sono sistemi decentralizzati senza supervisione ufficiale, quindi la regolamentazione è difficile. Le aziende registrate che si occupano di loro si trovano sotto un controllo crescente. A giugno, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha stabilito che Binance Markets Limited, uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo, doveva cessare il trading regolamentato nel Regno Unito. Ci sono ancora ostacoli da superare prima che la criptovaluta possa davvero entrare nel mainstream, incluso il suo esorbitante consumo di energia, volatilità e complessità.

Ma alcuni sono ancora fiduciosi che la tecnologia offra abbastanza benefici, come la protezione dall’inflazione, un certo grado di anonimato e commissioni basse per pagamenti di grandi dimensioni, e credono dunque che un’adozione diffusa sia ormai inevitabile, prima o poi. Nigel Green della società di servizi finanziari deVere Group è fiducioso che le criptovalute sostituiranno il denaro tradizionale e, sebbene quel momento sia ancora lontano, afferma che l’annuncio di PayPal è “un altro esempio che i negazionisti della criptovaluta sono dalla parte sbagliata della storia”.