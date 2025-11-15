Se siete amanti dello shopping online, questa è un’occasione da non perdere. Aliexpress ha appena riattivato lo sconto extra per chi paga con PayPal: solo fino a domenica 16 novembre, potrete ottenere 9€ di sconto su una spesa minima di 80€. Questo vantaggio si aggiunge automaticamente ai risparmi già offerti dalla piattaforma e ai numerosi coupon disponibili, permettendovi di acquistare ancora più a prezzo conveniente.

Entra in squadra

Offerte e promo Aliexpress, perché approfittarne?

Il bello di questa promozione è che non riguarda solo alcuni prodotti selezionati: moltissimi articoli, inclusi quelli spediti dall’Europa, diventano ancora più convenienti. Grazie alla combinazione di sconto PayPal, coupon e offerte standard di Aliexpress, potrete portare a casa prodotti di alta qualità a prezzi eclatanti, senza dover rinunciare alla varietà o alla velocità di spedizione.

Inoltre, fino al 19 novembre avete la possibilità di entrare a far parte della nostra squadra: un’opportunità esclusiva che vi permette di ottenere cashback su ogni acquisto effettuato su Aliexpress. Questo cashback può essere speso liberamente sulla piattaforma, aggiungendo un ulteriore risparmio ai già vantaggiosi sconti. Un modo semplice e immediato per trasformare ogni ordine in un’occasione di guadagno reale.

Non lasciatevi sfuggire questa doppia opportunità: approfittate dello sconto extra PayPal entro il 16 novembre e unitevi alla nostra squadra entro il 19 novembre per accumulare cashback e continuare a risparmiare su ogni acquisto. Con queste promozioni combinate, lo shopping su Aliexpress diventa ancora più conveniente, permettendovi di ottenere il massimo dai vostri acquisti online.

Lista coupon attivi

IT03 / D11IT03 – 3,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 15,00 EUR

– 3,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 15,00 EUR IT05 / D11IT05 – 5,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 29,00 EUR

– 5,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 29,00 EUR IT12 / D11IT12 – 12,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 69,00 EUR

– 12,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 69,00 EUR IT20 / D11IT20 – 20,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 129,00 EUR

– 20,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 129,00 EUR IT40 / D11IT40 – 40,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 249,00 EUR

– 40,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 249,00 EUR IT60 / D11IT60 – 60,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 369,00 EUR

– 60,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 369,00 EUR IT75 / D11IT75 – 75,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 469,00 EUR

– 75,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 469,00 EUR IT85 / D11IT85 – 85,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 549,00 EUR

Entra in squadra