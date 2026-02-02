Avatar di Ospite SQL_Ninja #678 0
ma quindi paypal sta dietro a sto casino? non ci credo
Posso confermare che questa cosa la fa anche google merchant. Mostra codici coupon nelle inserzioni facendo scraping di quello che la gente inserisce nei campi coupon o codice sconto. Seguo diversi ecommerce italiani anche grossi e tutti hanno questo problema da qualche mese.
4 miliardi per quest'affare qui, bei soldi spesi davvero
cmq avevo installato honey tipo 2 anni fa e non ho mai capito se mi faceva risparmiare davvero o no
..."Se uno shop crea un coupon per i propri dipendenti come regalo di Natale, ad esempio uno sconto dell'80% che implica una vendita in perdita, e questo codice diventa pubblico, il danno economico è ingente"...
Ma NON per me utente comune, quindi ... 👍👌
