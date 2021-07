Bluetti PowerOak AC200P, batteria portatile da 2 kWh per ogni evenienza

Chi ha bisogno di un accumulatore di energia da ben 2 Chilowattora, in grado di alimentare piccoli e grandi elettrodomestici e utensili? Abbiamo provato il Bluetti PowerOak AC200P per scoprire come va e soprattutto immaginarci situazioni in cui potrebbe fare veramente la differenza.

Innanzitutto come è fatto: in dimensioni che possiamo definire contenute, ma non di certo compatte (42 x 28 x 36 cm), trova posto il grande pacco batterie da 2000 Wh in una scocca dotata di un paio di maniglie per il trasporto ai lati, che facilitano ma non rendono totalmente semplice spostare il peso di circa 27 chilogrammi. Sotto alla superficie superiore, piatta, ci sono due zone per la ricarica a induzione magnetica di smartphone, auricolari o altri dispositivi compatibili. Davanti, invece, da destra a sinistra sono allineati i seguenti connettori: due prese Schuko, quattro USB standard, una USB-C che eroga fino a 60 watt, un connettore “accendisigari”, e tre connettori DC rispettivamente da 12V/3A e 12V/25A. Nella confezione sono presenti, oltre all’accumulatore e alimentatore per la ricarica, un cavo MC4 per i pannelli solari, un cavo per la ricarica tramite automobile e un XT90.

La ricarica della batteria avviene tramite i connettori posti sul lato destro e permettono di utilizzare il caricabatterie incluso nella confezione o soluzioni alternative tramite un apposito connettore, e cioè tramite pannelli solari, caricatore per auto, generatore a carburante o una batteria per auto. In base al tipo di soluzione il tempo di ricarica varia, ma utilizzando l’alimentatore incluso tramite un circuito domestico classico o pannelli solari per la massima potenza gestibile, e cioè 700 watt, riuscirete a ricaricarla in circa due ore e mezza. Il pulsante di accensione è posto sul fronte, vicino ai connettori e affianco allo schermo LCD touchscreen, il centro di comando e controllo del PowerOak.

Il funzionamento è elementare e alla portata di tutti: accendetelo tramite l’apposito pulsante e poi attivate il circuito (AC o DC) che vorrete usare, in base a quello che collegherete. Basterà un tap sullo schermo LCD, dopodiché potrete collegare il dispositivo che vorrete alimentare, non diversamente da quello che fareste a casa. In base al dispositivo utilizzato l’autonomia disponibile varia, faremo alcuni esempi fra poco. Bluetti PowerOak AC200P è dotato di un BMS, sigla che sta per “Battery Management System”, un modo per chiamare il circuito di controllo di erogazione dell’energia, controllo dei voltaggi, protezione contro cortocircuiti, controllo temperatura e controller per la ricarica tramite pannelli solari. Questo circuito, assieme al necessario per erogare la corrente che richiedete ai corretti livelli, consuma a sua volta energia. Abbiamo calcolato che utilizzando il PowerOak fino a scaricarlo totalmente, circa il 10% o poco meno della capacità verrà assorbita dall’accumulatore stesso, o persa. Quindi dei 2 kWh nominali, ne potrete usare realmente circa 1.85/ 1.9 kWh o poco meno (la capacità reale è superiore ai 2kWh indicati da Bluetti).

Vediamo qualche indicazione di cosa possiamo alimentare e per quanto tempo, prendendo spunto direttamente dai consigli di Bluetti stessa: potrete alimentare un laptop classico per 28 ore, una televisione per circa 15 ore, un frigorifero per 11 ore, una lavatrice per 3 ore e mezza, un fornello a induzione o un asciugacapelli per poco più di un’ora, o un frullatore per un paio d’ore. Passando ad alcuni utensili, potrete alimentare un trapano per un’ora e mezza, un martello pneumatico per un’ora e un quarto, così come una sega circolare o una macchina saldatrice.

Abbiamo fatto a nostra volta alcune prove, collegando utensili di piccole dimensioni, quelli che solitamente si hanno in casa per fare vari lavoretti, come trapani, seghe, compressore d’aria e smerigliatrice. In tutti i casi non abbiamo avuto alcun problema. Ci sono però state situazioni, durante la nostra prova, in cui il PowerOak si è bloccato per via del carico eccessivo, e cioè quando abbiamo collegato una grossa sega circolare e un grosso compresso d’aria contemporaneamente.

Per questa parte della prova abbiamo visitato un amico falegname che ci ha “prestato” i suoi attrezzi. Connessi singolarmente non abbiamo avuto problemi, mentre insieme il Bluetti bloccava l’erogazione di energia. Dobbiamo dire che non si tratta di attrezzi che chiunque può avere in casa, e non sono nemmeno portatili, quindi la nostra prova era più che altro una provocazione per capire fino a che punto potevamo spingerci, poiché non rappresentava uno scenario reale.

Verdetto

Dopo aver provato la Bluetti PowerOak AC200P in differenti situazioni, ci è perfettamente chiara la tipologia di utente che potrebbe adorare questo accumulatore di energia, e cioè chi adora l’aria aperta e le vacanze itineranti, magari a bordo di un camper e vuole un prodotto che gli permetta la massima flessibilità durante tutte le fasi della sua giornata. Dai momenti in cui vuole cucinare o usare qualche elettrodomestico, ai momenti di svago. Non solo potrà avere energia disponibile in ogni momento, ma la quantità di porte USB e le superfici di ricarica a induzione poste nella parte superiore tornano utili per alimentare tanti piccoli gadget o dispositivi tecnologici.

Diversamente, la seconda tipologia di utente che potrebbe desiderare questo prodotto, e cioè gli artigiani che lavorano in movimento, non sfrutterebbe realmente tutti questi connettori. Nel caso in cui ricadiate tra quest’ultimi, il nostro consiglio è di optare per altri modelli, come il Bluetti EB240, più basilare in termini di condizioni ma in grado di offrire la stessa esperienza d’uso (anzi, la batteria è leggermente più grossa).

Ovviamente ci sono anche tanti momenti casalinghi in cui potreste usare la PowerOak AC200P, come durante una grigliata in giardino o una gita fuoriporta, tuttavia il prezzo elevato non la rende una soluzione consigliabile solo per un uso sporadico.