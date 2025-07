Quando si pianifica un viaggio, uno degli aspetti più importanti da considerare è come gestire i pagamenti e le spese all’estero. Le carte da viaggio, infatti, sono uno strumento indispensabile per i viaggiatori moderni, poiché offrono comodità, sicurezza e vantaggi economici. Tuttavia, con una vasta scelta di carte disponibili, è facile sentirsi sopraffatti dalla decisione su quale utilizzare per i propri viaggi.

In questa guida esploreremo le migliori carte da viaggio, analizzando i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna, così da aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Che tu stia cercando una carta senza commissioni sui pagamenti esteri, un programma di ricompense per accumulare vantaggi o semplicemente uno strumento pratico e sicuro per gestire le tue finanze durante un viaggio, troverai le risposte a tutte le tue domande.

Esploreremo anche aspetti cruciali come le commissioni per i prelievi internazionali, la protezione contro frodi e smarrimento, e i benefici extra come assicurazioni di viaggio e programmi fedeltà. Con queste informazioni, sarai pronto a prendere una decisione informata e a viaggiare con tranquillità, sapendo di aver scelto la carta più adatta alle tue necessità.

Hype Carta semplice e rapida IBAN italiano, niente canone e costi di emissione, oltre a bonifici gratis e prelievi presso ATM gratuiti. Il tutto basato sul made in italy. Facile da usare e senza costi di apertura o gestione annuale nella versione base. Non offre protezioni avanzate o assicurazioni viaggio come altre carte premium. Vedi su hype.it

Hype è una carta prepagata che si distingue per la sua semplicità di utilizzo e la facilità di gestione tramite app. È un'ottima scelta per chi cerca una soluzione pratica e veloce per viaggiare. La carta offre una gestione delle spese immediata e permette di prelevare contante senza commissioni in tutto il mondo, grazie alla rete Mastercard. Hype non ha costi di apertura né di gestione annuale per la versione base e, sebbene non includa molte funzionalità avanzate come altre carte premium, è perfetta per chi desidera una carta senza troppi fronzoli per viaggi all'estero.

Trade Republic La carta degli investitori intelligenti Trade Republic è una carta prepagata e un'app che permette di fare investimenti e operazioni bancarie con basse commissioni, perfetta per chi viaggia. Ottima per chi cerca investimenti a basso costo, ideali per viaggiatori o utenti attivi nel trading internazionale. Vedi su Trade Republic

Trade Republic non è solo una carta prepagata, ma anche una piattaforma d'investimento che permette di acquistare azioni, ETF e cripto con commissioni estremamente basse. Perfetta per i viaggiatori moderni che desiderano anche gestire i propri investimenti all'estero, Trade Republic offre sicurezza e trasparenza, consentendo un’esperienza completamente digitale.

N26 Carta senza stress Conto online gratuito con IBAN italiano che poggia sul circuito Mastercard, gestibile tramite app a costo zero, scengliento il piano Standard. Nessuna commissione sui pagamenti all'estero in valuta estera con la versione base. Le funzionalità premium, come l'assicurazione viaggio, sono disponibili solo per i piani a pagamento. Vedi su n26.com

N26 è una banca digitale che offre carte prepagate e conto corrente completamente online. La sua app intuitiva permette di gestire facilmente le proprie finanze, fare pagamenti in tutto il mondo e prelevare contante senza costi aggiuntivi in numerosi Paesi. La carta N26 è particolarmente utile per chi viaggia frequentemente grazie alla possibilità di effettuare pagamenti in valute estere senza commissioni. Inoltre, offre una protezione contro frodi e accesso a servizi esclusivi per i clienti premium. La gestione delle spese in tempo reale è un altro punto di forza, con notifiche push che avvisano ogni volta che viene effettuata una transazione.

Tinaba Per l'Asia Con piccole limitazioni sull'operatività bancaria rispetto a un conto corrente completo, Tinaba offre un IBAN italiano e un canone annuale gratuito. Semplicità d'uso! Facile da usare sia online che offline, con opzioni di gestione direttamente dall'app. Vedi su tinaba.it

Tinaba è una carta prepagata che consente di effettuare acquisti online e nei negozi fisici in tutto il mondo. Ideale per chi vuole tenere sotto controllo le proprie finanze, offre funzioni avanzate come la gestione dei risparmi, il pagamento tramite QR code, e trasferimenti di denaro rapidi. Con Tinaba, il controllo delle spese è sempre a portata di mano, senza commissioni elevate. Ed è ideale per i viaggi in Asia!

Revolut La più comoda e versatile Dotato di IBAN italiano, il conto Revolut offre i principali servizi senza pagare alcun tipo di canone, con prelievi presso ATM fino a 200€ al mese. Conversione gratuita delle valute fino a un certo limite, senza margini di cambio. Le prelievi gratuiti sono limitati mensilmente e oltre questo limite si applicano commissioni. Vedi su revolut.com

Revolut è una delle carte prepagate più popolari tra i viaggiatori grazie alla sua capacità di gestire più di 150 valute e alle condizioni vantaggiose per il cambio valuta. Oltre a questo, Revolut consente ai suoi utenti di effettuare pagamenti senza commissioni per le transazioni internazionali e offre anche la possibilità di prelevare contante all’estero senza costi aggiuntivi (entro un limite mensile). Revolut include inoltre una serie di servizi aggiuntivi come l’assicurazione di viaggio, la protezione contro il furto e il monitoraggio delle spese in tempo reale, il tutto gestibile tramite l’app mobile.

Wise Carta cambio valuta conveniente Wise è una carta prepagata che si distingue per la sua capacità di gestire oltre 50 valute diverse. Conversione di valuta ai tassi di cambio reali con una commissione minima. Commissioni per i prelievi oltre il limite mensile, anche se basse. Vedi su Wise

Wise è una carta prepagata che si distingue per la sua capacità di gestire oltre 50 valute diverse, ed è perfetta per i viaggiatori che desiderano evitare commissioni elevate sul cambio valuta. Wise consente di prelevare denaro in contante da sportelli automatici in tutto il mondo con una commissione fissa e offre tassi di cambio molto competitivi, simili a quelli di mercato. L'app Wise è altrettanto semplice da usare e permette di tenere traccia delle spese in tempo reale. La carta è ideale per chi cerca una soluzione economica per viaggiare senza problemi di cambio valuta

Amex Gold La premium ffre una vasta gamma di vantaggi, tra cui accesso a lounge aeroportuali, assicurazione viaggio, e accumulo di punti Membership Rewards. Vantaggi esclusivi come l'accesso a lounge aeroportuali e accumulo di punti per viaggi. Elevato costo annuale di mantenimento rispetto ad altre carte di credito. Vedi su American Express

La American Express Gold Card è una delle carte di credito più prestigiose per chi ama viaggiare. Offre una vasta gamma di vantaggi, tra cui accesso a lounge aeroportuali, assicurazione viaggio, e accumulo di punti Membership Rewards che possono essere utilizzati per ottenere sconti su viaggi, hotel e altro ancora. Inoltre, consente di effettuare acquisti in oltre 130 valute senza commissioni estere e di beneficiare di una protezione aggiuntiva contro furti e danni. La carta è ideale per chi cerca servizi premium durante i propri viaggi e per chi ha una buona capacità di gestione del credito.