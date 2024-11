Ancora problemi con pagamenti digitali e Nexi è in affanno: cosa sta succedendo? [AGGIORNAMENTO]

AGGIORNAMENTO: Worldline ha pubblicato una dichiarazione.

Il 28 novembre 2024 i servizi di Worldline hanno risentito di problemi di connessione sui propri data center in Italia, a causa di un'interruzione della rete di terzi. La causa dell'interruzione è stata identificata. I lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore. Sono iniziati i lavori di ripristino da parte del nostro fornitore. Gli impatti sono principalmente localizzati in Italia, con effetti anche in altri mercati. Nel frattempo, Worldline sta lavorando incessantemente all'individuazione di potenziali soluzioni per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell'infrastruttura fisica. Worldline sta lavorando a stretto contatto con il vettore di rete per monitorare l'avanzamento dei lavori di ripristino. Worldline si rammarica di questo evento e si scusa con i consumatori per l'inconveniente.

Di seguito la notizia originale:

Un grave disservizio della rete di pagamenti digitali gestita da Worldline, fintech francese, continua a causare problemi in Europa, in particolare in Italia. Il malfunzionamento, iniziato ieri, sta impedendo pagamenti con carte di credito, debito e prelievi bancomat in numerose banche.

Nexi, una delle aziende italiane coinvolte, ha dichiarato in una nota che "attualmente la problematica non risulta ancora risolta da Worldline". L'operatore francese sta cercando soluzioni alternative per riattivare i servizi, ma al momento non ci sono tempistiche certe per la risoluzione.

La società italiana ha rafforzato i canali di assistenza per partner e clienti finali, continuando a monitorare la situazione. Nexi sottolinea che gli impatti in Italia riguardano "esclusivamente i servizi di pagamento operati attraverso infrastrutture Worldline, di cui quest'ultima è unicamente responsabile".

Il protrarsi del disservizio sta creando notevoli disagi per consumatori ed esercenti, soprattutto in un periodo delicato come il Black Friday. L'impossibilità di effettuare pagamenti elettronici e prelievi bancomat sta mettendo a dura prova il sistema dei pagamenti digitali, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche su cui si basa.

Le banche e gli operatori dei servizi di pagamento stanno lavorando per minimizzare l'impatto sui clienti, ma la situazione rimane piuttosto critica. Tra l'altro, la mancanza di tempi certi per la risoluzione del problema aumenta l'incertezza e visti i tempi non escludiamo che questa problematica possa avere ripercussioni sulla fiducia dei consumatori nei sistemi di pagamento elettronico.