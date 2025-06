La notizia in un minuto

Huawei ha depositato un brevetto per un processore basato su quattro chiplet, rappresentando una strategia audace per competere con NVIDIA nel mercato degli acceleratori AI nonostante le sanzioni statunitensi. Il brevetto descrive l'architettura del futuro Ascend 910D, che dovrebbe superare le prestazioni dell'H100 di NVIDIA utilizzando una tecnologia di interconnessione avanzata simile alle soluzioni di TSMC e Intel. Questa mossa concretizza le previsioni di Jensen Huang sulla risposta cinese alle restrizioni americane e dimostra come Huawei stia puntando sull'innovazione nel packaging avanzato per rimanere competitiva senza accedere alle tecnologie litografiche più recenti. Con un'area totale di silicio stimata in 4.020 mm², il processore richiederebbe un packaging equivalente a cinque reticoli EUV, tecnologia che TSMC introdurrà nel 2026, suggerendo una pianificazione strategica accurata. Parallelamente, l'azienda cinese sta sviluppando anche l'Ascend 920 per competere con l'H20 di NVIDIA, indicando una strategia di diversificazione del portfolio che potrebbe rappresentare un modello replicabile per altre aziende cinesi nel settore dei semiconduttori per intelligenza artificiale.