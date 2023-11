La nuova società di AI di Elon Musk, xAI, ha presentato la sua ultima creazione: Grok, un'AI spiritosa e ribelle che promette di rispondere alle "domande piccanti" che altri modelli di AI potrebbero evitare. Modellato ispirandosi a "Guida galattica per gli autostoppisti", Grok è pronto ad avere un impatto significativo sul panorama dell'IA.

Il punto di forza di Grok è la sua personalità. L'intelligenza artificiale è stata progettata per avere "un po' di spirito" e una "vena ribelle", rendendo le interazioni con essa più coinvolgenti e piacevoli. Elon Musk, in una recente dimostrazione, ha messo in mostra la sfrontatezza di Grok quando gli è stata chiesta una ricetta per fare in casa la cocaina. La risposta di Grok, carica di sarcasmo, evidenzia il suo carattere distinto, che lo differenzia da altri modelli di intelligenza artificiale.

Uno dei vantaggi di Grok è l'accesso ai dati di X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter. Questa fonte di dati offre a Grok un vantaggio competitivo, consentendogli di fornire agli utenti informazioni più attuali e pertinenti. Elon Musk ha persino pubblicato un confronto fianco a fianco tra Grok e un altro bot AI, dimostrando la superiorità di Grok.

Nonostante le capacità di Grok, xAI riconosce che, come ogni Large Language Model (LLM), può generare informazioni false o contraddittorie. Gli utenti devono esercitare cautela e spirito critico quando interagiscono con l'IA.

Attualmente Grok si trova nella fase iniziale di beta, con soli due mesi di addestramento. Un numero selezionato di utenti ha la possibilità di testare l'intelligenza artificiale prima che diventi ampiamente disponibile. Gli interessati possono iscriversi a una lista d'attesa per avere la possibilità di accedere a Grok. Elon Musk ha anche annunciato che Grok diventerà una funzione di X Premium+, al prezzo di 16 dollari al mese.

Elon Musk sta posizionando xAI come sfidante di aziende di IA affermate come OpenAI, Inflection e Anthropic. Nei test iniziali, Grok ha superato altri modelli della sua classe, tra cui ChatGPT-3.5 e Inflection-1, anche se non è riuscito a superare i bot con una maggiore quantità di dati. Musk ritiene che Grok rappresenti un significativo passo avanti nella tecnologia AI.

Il termine "Grok" ha origine nel romanzo di fantascienza di Robert A. Heinlein del 1961, "Straniero in terra straniera". È un termine marziano che non ha una traduzione diretta. I critici hanno discusso sulla sua esatta definizione, ma in genere si intende una comprensione profonda e intuitiva di qualcosa.

xAI, lanciata da un team composto da ex dipendenti di OpenAI, DeepMind e altri, ha la missione di costruire un'intelligenza artificiale che faccia progredire la nostra comprensione collettiva dell'universo. La visione di Musk per xAI è quella di creare un'intelligenza artificiale che si rivolga a persone di ogni ceto e visione politica. Grok è visto come un mezzo per testare questo approccio inclusivo nel dominio pubblico.