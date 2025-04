Ford crea una batteria rivoluzionaria per le elettriche

Ford sta puntando a rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici grazie a un'innovativa chimica delle batterie che potrebbe ridurre drasticamente i costi e aumentare significativamente l'autonomia di guida. Charles Poon, direttore dell'ingegneria della propulsione elettrificata dell'azienda, ha annunciato lo sviluppo di celle a base di litio-manganese ricco (LMR) presso il centro di ricerca e sviluppo Ion Park di Romulus, Michigan. La casa automobilistica americana non si è limitata alla ricerca teorica, ma ha già avviato una linea di produzione pilota per la seconda generazione di queste celle, con l'obiettivo di integrarle nei veicoli di serie entro la fine del decennio.

I materiali per catodi ricchi di manganese e litio sono stati scoperti circa trent'anni fa e, in teoria, offrono vantaggi considerevoli rispetto alle batterie tradizionali. Le celle LMR presentano una densità energetica superiore e costi potenzialmente inferiori grazie all'eliminazione di nichel e cobalto, materiali costosi e dall'estrazione altamente inquinante. Inoltre, queste batterie garantiscono inizialmente un'elevata tensione di funzionamento.

Nonostante questi promettenti vantaggi, la chimica LMR non è mai stata commercializzata su larga scala a causa di problemi significativi. Il principale ostacolo è l'attenuazione della tensione, che si traduce in una sostanziale perdita di potenza nel tempo. Le celle soffrono anche di una grave perdita di capacità, che potrebbe ridurre l'autonomia di guida, e di degradazione della stabilità termica, che solleva preoccupazioni sulla sicurezza ad alte temperature.

Il fatto che Ford stia già producendo queste celle su una linea pilota suggerisce che i suoi ingegneri potrebbero aver trovato soluzioni a questi problemi storici. Tuttavia, come è consuetudine nel settore automobilistico e delle batterie, i dettagli specifici di queste innovazioni rimangono gelosamente custoditi.

La promessa di Ford è ambiziosa: raggiungere una vera parità di costi con i veicoli a benzina.

Secondo Poon, la tecnologia LMR offre numerosi vantaggi rispetto alle chimiche basate sul nichel attualmente utilizzate. Tra questi, maggiore sicurezza, migliore stabilità e una densità energetica superiore che si traduce in un'autonomia di guida più estesa. L'aspetto più rilevante, tuttavia, è la riduzione dei costi che Ford definisce "senza precedenti" e che considera fondamentale per raggiungere una vera parità economica con i veicoli alimentati a combustibili fossili.

In un post su LinkedIn, Poon ha spiegato il percorso evolutivo della casa automobilistica: "Ford ha iniziato offrendo batterie al nichel-manganese-cobalto (NMC) e successivamente ha aggiunto batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) nel 2023. LMR è la risposta alla domanda 'e dopo?'". Ha inoltre sottolineato che "questo non è solo un esperimento di laboratorio. Stiamo lavorando attivamente per scalare la chimica delle celle LMR e integrarle nella nostra futura gamma di veicoli entro questo decennio".

Attualmente, Ford utilizza batterie LFP nella versione base della Mustang Mach-E e batterie NMC nel resto della gamma, inclusi l'E-Transit e l'F-150 Lightning. L'azienda ha diversi nuovi modelli in cantiere, tra cui un SUV compatto e un pickup nell'ambito del suo progetto "skunkworks" per veicoli elettrici economici, oltre alla prossima generazione del suo pickup elettrico, nome in codice T3.

La casa dell'Ovale Blu sta anche lavorando su versioni a range esteso (EREV) dei suoi SUV, crossover e del pickup Super Duty. Le nuove chimiche delle batterie, come l'LMR, non sono teoricamente limitate a un tipo specifico di veicolo o di propulsione, e possono essere utilizzate in ibridi, PHEV, EREV e BEV, a seconda di ciò che risulta più vantaggioso dal punto di vista economico.

Questa evoluzione tecnologica rappresenta un tassello cruciale nella strategia di elettrificazione a lungo termine di Ford. Se l'azienda riuscirà effettivamente a commercializzare batterie LMR con prestazioni affidabili, potrebbe ottenere un significativo vantaggio competitivo in un mercato dei veicoli elettrici sempre più affollato e competitivo, dove i costi e l'autonomia rimangono i fattori decisivi per l'adozione di massa.