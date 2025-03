È il sistema audio 2.1 più compatto che potete trovare. E che affare!

Vedi offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un sistema audio compatto, potente e dal design accattivante, il Creative Pebble X Plus rappresenta un'occasione imperdibile. Attualmente in offerta a 75€ invece di 139,99€, questi altoparlanti 2.1 combinano prestazioni elevate con un’estetica moderna, arricchita da un’illuminazione RGB personalizzabile. Non dimenticate di applicare il coupon del 25% per ottenere il massimo risparmio!

Creative Pebble X Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Dal punto di vista tecnico, il Creative Pebble X Plus si distingue per i suoi driver da 2,75 pollici aggiornati e un subwoofer compatto, capaci di offrire una potenza RMS di 15W, con un picco di 30W. Questo garantisce bassi profondi e una resa sonora bilanciata, ideale per giochi, film e musica. Se desiderate un’esperienza ancora più potente, potete collegare il sistema a un adattatore USB PD da 30W o superiore (non incluso), aumentando il livello del volume fino a 30W RMS e un picco di 60W.

L'illuminazione RGB è un altro punto di forza di questo modello: grazie a una gamma di 16,8 milioni di colori e sei preimpostazioni di illuminazione, potrete personalizzare l’aspetto degli altoparlanti in base alle vostre preferenze. Il design elegante e compatto, con una finitura opaca nera, lo rende perfetto per qualsiasi scrivania, senza occupare troppo spazio.

Infine, il Creative Pebble X Plus offre un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui USB audio, Bluetooth 5.3 e un ingresso AUX da 3,5 mm. Inoltre, dispone di due porte per cuffie e microfono, per un ascolto privato e pratico. Con queste caratteristiche, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un sistema audio performante e versatile senza rinunciare allo stile.