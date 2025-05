Non farai più jogging senza questi auricolari JBL: qualità e comfort garantiti!

Se siete alla ricerca di auricolari Bluetooth True Wireless con cancellazione del rumore attiva, lunga autonomia e un suono potente, dovreste assolutamente considerare l'offerta attualmente disponibile su Amazon. Gli auricolari JBL Tune Beam 2 sono proposti a soli 82€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 99,99€. Una promozione imperdibile per chi desidera un'esperienza audio di qualità a un prezzo competitivo.

Vedi offerta su Amazon

JBL Tune Beam 2, chi dovrebbe acquistarli?

I JBL Tune Beam 2 si distinguono per l'inconfondibile suono JBL Pure Bass, che garantisce bassi profondi e coinvolgenti. Grazie alla cancellazione adattiva del rumore, potete eliminare le distrazioni esterne e concentrarvi completamente sulla vostra musica o sui vostri podcast preferiti. La funzione Smart Ambient consente invece di modulare l'ingresso dei suoni esterni, permettendovi di restare consapevoli dell'ambiente circostante quando necessario.

Ogni auricolare è dotato di ben 3 microfoni, per un totale di sei, che assicurano chiamate nitide anche in contesti rumorosi. Inoltre, la resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP54 li rende perfetti per un utilizzo in qualsiasi condizione, dalla pioggia leggera alle giornate ventose, offrendo massima versatilità anche per gli utenti più dinamici.

L'autonomia rappresenta un altro punto di forza: con la cancellazione del rumore attiva potete ascoltare fino a 8 ore di fila, estendibili a 48 ore complessive grazie alla custodia di ricarica. Disattivando l'ANC, l'autonomia si estende fino a 12 ore di utilizzo continuo. A completare il quadro troviamo la connessione Multipoint, che consente di collegare contemporaneamente più dispositivi Bluetooth, passando rapidamente da uno all'altro senza disconnessioni.

Attualmente disponibili a soli 82€, gli auricolari JBL Tune Beam 2 rappresentano una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca comfort, qualità audio e funzionalità avanzate. Un'offerta da non lasciarsi sfuggire se desiderate portare la vostra esperienza d'ascolto a un nuovo livello. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.