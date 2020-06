Cybersecurity per le aziende e reti ethernet: come affrontarla correttamente

Le violazioni in termini di cyber sicurezza sono un fenomeno in crescita in Italia. Per questo motivo è facile capire l’importanza di un webinar dedicato ai temi della cybersecurity e delle reti ethernet organizzato grazie a Technology BSA distributore di componenti per l’automazione industriale e distributore autorizzato Rockwell Automation per le regioni Piemonte e Lombardia.

L’attività produttiva è sempre più connessa con le altre divisioni aziendali e ciò genera uno scambio di dati tra tutti i componenti dell’azienda, fisici e non. L’avvento dell’Internet of Things ha permesso una nuova concezione dell’impresa, in cui si massimizza la capacità di raccolta dati e la trasformazione di questi dati in informazioni utili ai processi decisionali.

Per garantire questa interconnessione entrano in gioco le reti ethernet industriali che stanno diventando standard essenziali di comunicazione. I vantaggi riguardano una maggiore velocità di trasferimento dati, una maggiore affidabilità e la capacità di portare la tecnologia di comunicazione verso uno standard unico. I tradizionali bus di campo vengono accantonati per soluzioni consolidate quali l’Ethernet/IP, il Profinet, l’EtherCat, il Powerlink e il Modbus-Tcp. Ciò dimostra come siano eterogenee le varie reti Ethernet a seconda dell’applicazione industriale.

Le interconnessioni tra dispositivi e sistemi facilitano le attività decisionali e le risoluzioni dei problemi. Per questo motivo oggi la protezione dei dati e la sicurezza informatica diventano una priorità! Attacchi alle reti industriali mettono a rischio i dati delle imprese. Le infrastrutture aziendali possono presentare dei punti deboli legati agli stessi macchinari, pensiamo ai guasti o alle rotture. A questi va aggiunta la mancanza di un’adeguata formazione all’utilizzo di strumenti adeguati alla protezione dai cyber attacchi da parte di tutta la struttura aziendale.

Come difendersi dai rischi in ambito “cybersecurity”? La prima cosa da fare è essere consapevoli del problema. La conoscenza fa la differenza!

Il corso online di cyber security per le aziende vi aiuterà a capire quali sono i problemi di sicurezza informatica in cui potrete incorrere e come superarli grazie all’utilizzo delle reti ethernet. Capirete come funziona la cybersecurity e come proteggervi da eventuali attacchi informatici. Il webinar verrà suddiviso in due parti: una più descrittiva e una più tecnica, dedicata alla gestione pratica dei rischi in ambito cybersecurity.

Reti Ethernet: protocolli di comunicazione industriali

Rockwell Automation fa parte dell’organizzazione ODVA, ente di sviluppo commerciale i cui membri sono fornitori di dispositivi per applicazioni di automazione industriale. ODVA definisce gli standard degli strumenti per l’implementazione del Common Industrial Protocol (CIP). Questo protocollo è condiviso, a livello di applicazione, da una serie di reti industriali, quali EtherNet/IP, ControlNet™ e DeviceNet™, e fornisce reti per la sicurezza, motion control, controllo dei processi e controllo dei convertitori. Tra i servizi proposti dal protocollo individuiamo il CIP Security™. Quest’ultimo rende più sicuri i sistemi e i prodotti rafforzando l’attività di difesa in chiave cybersecurity di Ethernet/IP. Qual è il risultato? Grazie al CIP Security™ potrai garantire una maggiore sicurezza tra i dispositivi connessi tramite Ethernet/IP. Come? Implementando un meccanismo di autenticazione dei dispositivi, di integrità e riservatezza dei dati.

Iscriviti anche tu al webinar “Cybersecurity e reti ethernet” che si terrà il 1° luglio 2020. Rockwell Automation insieme a Technology BSA ti presenterà due fondamentali dell’industria 4.0 e le sue soluzioni di sicurezza.