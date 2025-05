Come proteggere casa mentre sei in vacanza

Tutti abbiamo bisogno, almeno una volta all’anno, di un momento di relax che ci permetta di ricaricare le energie, sia fisiche che mentali. A volte anche solo una settimana di vacanza può essere sufficiente per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni quotidiane e godersi il meritato riposo. Tuttavia, quando si parte per una destinazione lontana, una delle preoccupazioni più comuni è lasciare la propria casa vuota e vulnerabile a potenziali intrusioni. In questo articolo, vogliamo offrirvi una serie di consigli su come proteggere casa mentre siete in vacanza, per godervi il viaggio senza pensieri.

Innanzitutto, è fondamentale prendere in considerazione la sicurezza fisica della casa. Sebbene sistemi di allarme e telecamere di sorveglianza siano ormai soluzioni comuni, oggi esistono modelli che offrono caratteristiche innovative che possono fare una grande differenza. Sensori di movimento intelligenti, videocamere con visione notturna e sistemi di allarme che vi avvertono direttamente tramite app sono solo alcune delle opzioni che potrebbero aumentare la protezione della vostra abitazione. Inoltre, esistono dispositivi compatibili con Alexa che simulano la vostra presenza in casa, accendendo e spegnendo luci o radio in modo casuale, un ottimo stratagemma per confondere eventuali malintenzionati.

Non dimenticate l’importanza di curare anche la parte esterna della casa. Un giardino ben tenuto, con piante che coprono eventuali nascondigli o il posizionamento di luci a sensore nei punti strategici, può fare la differenza. In più, alcune serrature smart offrono un livello di sicurezza superiore alla media. La tecnologia oggi è dalla vostra parte, con una vasta gamma di soluzioni pensate per rendere la vostra casa inviolabile anche quando non siete presenti. Adottando questi accorgimenti, potrete partire tranquilli, sapendo che la vostra abitazione è protetta in modo efficace.

Le videocamere di sicurezza sono le più importanti?

Uno dei modi più efficaci per proteggere la casa quando siete in vacanza è installare un sistema di allarme o delle telecamere di sicurezza. Questi non solo aiutano a scoraggiare i ladri, ma permettono anche di tenere sotto controllo l’abitazione anche a distanza. Un buon sistema di allarme è in grado di rilevare movimenti sospetti, tentativi di forzare porte o finestre, e di avvisarvi subito. Oggi molti allarmi sono smart, cioè collegati al vostro smartphone tramite un’app. In questo modo, ricevete notifiche in tempo reale e potete intervenire o avvisare qualcuno se succede qualcosa di strano.

Oltre agli allarmi, anche le telecamere di videosorveglianza sono molto utili. Possono essere installate sia fuori casa, per controllare il giardino, l’ingresso o il garage, sia all’interno. Le telecamere moderne, come la Tapo C425, offrono la possibilità di vedere le immagini in diretta sul cellulare, registrare i movimenti e anche comunicare a distanza grazie al microfono e all’altoparlante integrati.

Se scegliete modelli con visione notturna e rilevamento del movimento, avrete un livello di protezione ancora maggiore. Alcuni sistemi riescono anche a distinguere tra una persona, un animale o un oggetto in movimento, evitando falsi allarmi. Per aumentare la sicurezza, potete collegare il sistema di allarme e le telecamere ad altri dispositivi intelligenti, come sensori di apertura per le finestre, luci da esterno che si accendono automaticamente al passaggio o persino sirene che si attivano in caso di pericolo.

Il consiglio è di installare questi dispositivi nei punti più sensibili della casa, come l’ingresso principale, le porte secondarie e le finestre a piano terra. Affidarsi a un tecnico per l’installazione è sempre una buona idea, ma oggi con i modelli smart l'installazione è facile per tutti. Ricordate sempre di aggiornare le password dei vostri dispositivi e di controllare che tutto funzioni correttamente prima di partire. Una piccola videocamera di sorveglianza può fare una grande differenza per vivere la vacanza con più serenità.

Non è sempre la porta a fare la differenza, ma la serratura

Un altro aspetto fondamentale per la sicurezza della casa durante le vacanze riguarda la protezione di porte e finestre, in particolare le serrature. Non importa quanto sia complesso il vostro sistema di allarme: se una porta è facile da forzare, diventa il punto più vulnerabile della casa.

Per prima cosa, verificate che tutte le porte esterne siano solide e ben fissate. Le porte blindate sono la soluzione migliore, perché offrono una maggiore resistenza contro i tentativi di scasso. Se non ne avete una, potete comunque aumentare la sicurezza installando rinforzi interni o cambiando la serratura con un modello più moderno e sicuro. Le serrature di ultima generazione, come la Nuki Smart Lock Pro, sono molto più resistenti rispetto ai modelli vecchi, e spesso dotate di sistemi anti-bumping, anti-trapano e anti-estrazione, che rendono più difficile l’intrusione. Se la vostra serratura ha più di 10 anni, è il momento giusto per aggiornarla.

Potete trovare in commercio serrature che permettono il controllo degli accessi, anche da remoto, tramite app o codici digitali. Non dimenticate le finestre: anche se si trovano in alto o in punti poco visibili, spesso sono prese di mira dai ladri. Verificate che abbiano chiusure robuste e valutate l’aggiunta di fermagli di sicurezza o vetri antisfondamento. In alternativa, potete installare delle barre di protezione o grate decorative, che oltre ad aumentare la sicurezza danno anche un tocco estetico.

Ovviamente non lasciare mai copie di chiavi sotto lo zerbino o nei soliti nascondigli. È un’abitudine rischiosa e ben nota ai malintenzionati. Se avete bisogno che qualcuno entri in casa durante la vostra assenza, affidatevi solo a persone di fiducia.

Gli oggetti di valore visibili invogliano al furto

Un errore molto comune quando si parte per le vacanze è lasciare oggetti di valore in bella vista. Questo comportamento, anche se involontario, può attirare l’attenzione di malintenzionati e aumentare il rischio di furti. Prima di uscire di casa, fate un giro in tutte le stanze e controllate cosa si vede dall’esterno, soprattutto attraverso finestre e balconi. Oggetti come gioielli, tablet, computer, denaro in contanti, orologi di valore o borse firmate dovrebbero essere sempre messi al sicuro.

Se avete una cassaforte, utilizzate quella per custodire gli oggetti più preziosi. In alternativa, potete nasconderli in posti poco prevedibili all'interno della casa, ma è importante evitare nascondigli scontati come cassetti del comodino o scatole in camera da letto, che sono i primi luoghi che un ladro controllerebbe. Un’altra buona abitudine è quella di non lasciare scatole di prodotti costosi (come TV, laptop o console) nei pressi dei bidoni della spazzatura. Anche questi segnali possono far capire che in casa ci sono oggetti di valore.

In caso di lunga assenza, potreste anche considerare di depositare oggetti di particolare valore in una cassetta di sicurezza presso la banca, oppure affidarli temporaneamente a una persona di fiducia. Infine, ricordate di non lasciare visibili nemmeno documenti personali come passaporti, carte d’identità, codici fiscali o documenti bancari. Oltre al furto materiale, potreste essere vittima anche di un furto d’identità.

Uno dei modi più semplici ed efficaci per proteggere la casa durante le vacanze è chiedere a una persona di fiducia, come un vicino, un amico o un familiare, di controllare periodicamente l’abitazione in vostra assenza. Anche solo una visita ogni due o tre giorni può fare la differenza.

Una casa completamente ferma per giorni può diventare un segnale chiaro per chi è in cerca di opportunità. Una cassetta della posta piena, le tapparelle sempre abbassate o la spazzatura lasciata fuori sono tutti indizi che fanno capire che non c'è nessuno in casa. Un vicino disponibile può aiutarvi a gestire questi piccoli dettagli: ad esempio, ritirare la posta, muovere le tapparelle o accendere qualche luce la sera. Questi gesti semplici servono a simulare la presenza in casa, scoraggiando eventuali ladri.

Se avete animali domestici o piante, il vicino può anche prendersi cura di loro, rendendo il suo passaggio ancora più utile e frequente. In alternativa, potete lasciare una chiave di riserva a qualcuno di fiducia, in modo che possa intervenire rapidamente in caso di imprevisti, come una perdita d'acqua o un allarme scattato. È importante scegliere una persona affidabile e metterla a conoscenza delle vostre abitudini di sicurezza: spiegate come funziona l'allarme, dove si trovano i contatori e come contattarvi in caso di emergenza. Se usate dispositivi smart per la casa, potreste anche condividere temporaneamente l’accesso all’app di controllo, così che possa gestire a distanza alcune funzioni.

Attenti ai dettagli condivisi sui social media

Anche se può sembrare innocuo, pubblicare sui social media informazioni sulla vostra partenza o sulle vacanze in tempo reale può rappresentare un grave rischio per la sicurezza della casa. Sempre più spesso, i ladri si informano online per capire quali abitazioni sono temporaneamente vuote, e i social sono una fonte perfetta per raccogliere questo tipo di indizi.

Frasi come “Finalmente si parte!”, “Una settimana al mare!” o selfie con l’hashtag #vacanze possono sembrare divertenti, ma equivalgono a dire pubblicamente: “La mia casa è vuota per X giorni”. Anche le foto geolocalizzate o i post automatici da app di viaggio rivelano dettagli preziosi a chi ha cattive intenzioni. Il consiglio più importante è semplice: evitate di condividere in tempo reale le vostre attività durante la vacanza. Potete sempre pubblicare le foto e i ricordi al vostro ritorno, quando sarete di nuovo a casa e in sicurezza. Così, non solo proteggete la vostra abitazione, ma mantenete anche un po’ di riservatezza sulla vita privata.

Fate attenzione anche a ciò che gli altri pubblicano su di voi. Se siete in vacanza con amici o parenti, chiedete loro di non taggarvi in tempo reale o di non condividere contenuti che possano far capire che la vostra casa è incustodita.

La sicurezza comincia all'esterno della casa, ancor prima che all'interno

Un'area esterna ben curata può essere il primo ostacolo per un intruso. Un giardino ben illuminato e ordinato non solo dissuade i malintenzionati, ma rende anche più difficile per loro nascondersi senza essere visti. Le migliori luci solari da giardino possono essere efficaci per sorvegliare angoli bui e aree isolate, come ingressi laterali o garage. Inoltre, l'uso di piante spinose o cespugli fitti intorno alla casa può rendere difficoltoso l'accesso e fungere da barriera naturale contro eventuali tentativi di intrusione.

Inoltre, non dimenticate di assicurare tutte le vie di accesso, come porte e finestre, con soluzioni di qualità, inclusi dispositivi antifurto o barre di protezione. La sicurezza non si limita solo agli oggetti o ai dispositivi tecnologici, ma si estende anche alla cura di piccoli dettagli che, se trascurati, potrebbero rivelarsi punti deboli. Con questi accorgimenti, potrete partire per la vostra vacanza con la serenità di sapere che la vostra casa è ben protetta e al sicuro.

I migliori prodotti per proteggere casa

Reolink Go PT Plus

La Reolink Go PT Plus offre una sicurezza mobile senza limiti, ideale per ambienti senza copertura WiFi come case di campagna o cantieri. Facile da installare e alimentata in modo continuo tramite il pannello solare Reolink, elimina la necessità di ricaricare la batteria. Con una risoluzione di 5MP e una panoramica di 355° combinata a un’inclinazione di 140°, offre una visibilità completa e dettagliata per monitorare ogni angolo. Grazie alla tecnologia di rilevamento di persone e veicoli, riduce i falsi allarmi, inviando avvisi istantanei via notifica push o email con allegati (testo/immagine). I video possono essere archiviati nel Reolink Cloud (7 giorni gratuiti) o su una scheda micro SD da 32 GB inclusa, e possono essere accessibili in qualsiasi momento tramite l’app o il client Reolink per un monitoraggio sempre attivo e sicuro.

Nuki Smart Lock Pro

La Nuki Smart Lock Pro è la serratura elettronica innovativa che trasforma il vostro smartphone nella chiave della vostra casa, permettendovi di aprire e chiudere la porta a distanza tramite WiFi. Facile da installare in meno di 3 minuti sul lato interno della porta, sopra la serratura esistente, senza perforazioni o viti, è completamente invisibile dall'esterno e può essere rimossa senza lasciare residui. Con funzioni come l'Auto Unlock, che apre automaticamente la porta quando arrivate a casa, e il Lock’n’Go, che blocca la porta automaticamente quando uscite, garantisce sicurezza e comodità. Grazie alla possibilità di assegnare fino a 200 chiavi digitali, potete gestire in modo semplice e sicuro l'accesso a persone di fiducia, con opzioni di accesso personalizzate. Inoltre, la serratura si integra con i principali sistemi Smart Home, come Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit, e supporta il nuovo standard Matter, per un controllo completo tramite comandi vocali e routine automatizzate. Semplice, sicura e perfetta per una casa moderna e connessa.

Sistema di allarme AGSHOME

Questo sistema di allarme è ideale per chi cerca una protezione semplice e sicura per la propria casa. Con una stazione base compatta e wireless, non c'è bisogno di perforare le pareti, garantendo un'installazione rapida e senza danni. Il sistema include 5 sensori per porte, 2 telecomandi e un’alimentazione, e può essere espanso fino a 20 sensori e 5 telecomandi per una protezione personalizzabile. I telecomandi permettono di attivare e disattivare l'allarme fino a 15 metri di distanza, e grazie al nastro adesivo antigravità incluso, potete posizionarli ovunque. La batteria della stazione base offre fino a 8 ore di autonomia in caso di mancanza di corrente, mentre la connessione wireless assicura una gestione semplice e veloce. Inoltre, il sistema è supportato da un servizio di assistenza post-vendita disponibile 24/7, per garantirvi tranquillità in ogni momento.