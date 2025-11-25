Risparmia oggi, vivi più sicuro domani. Scopri le offerte Black Friday di Yale

Va bene fidarsi, ma fino a un certo punto. Oggi la sicurezza della propria casa non può essere lasciata al caso. Proteggere ciò che amiamo è diventata una priorità, e grazie alle nuove tecnologie intelligenti oggi è possibile farlo in modo semplice, efficiente e totalmente personalizzabile. Yale, marchio leader nel settore della sicurezza domestica, offre soluzioni smart che combinano affidabilità, design e controllo remoto. Dalle serrature intelligenti ai kit di allarme connessi, ogni prodotto è pensato per garantire tranquillità e protezione 24 ore su 24.

Il Black Friday è il momento ideale per fare un passo avanti verso una casa più sicura e connessa. Quest’anno, proprio in occasione del Black Friday, Yale propone sconti eccellenti sui suoi prodotti più innovativi: la Smart Lock Linus L2, disponibile nelle eleganti varianti nero e argento, e il Kit Allarme Smart con Sirena, sono entrambi in offerta. Su alcune versioni di questi prodotti, lo sconto può arrivare fino al 30%, mentre gli accessori dedicati sono scontati del 25%.

Che tu voglia rendere più sicura la porta d’ingresso o monitorare ogni accesso alla tua abitazione, le soluzioni Yale si integrano perfettamente tra loro, creando un ecosistema di protezione intelligente, controllabile in ogni momento direttamente dallo smartphone.

Smart Lock Linus L2 : la serratura intelligente che rivoluziona la sicurezza

La Smart Lock Linus L2 rappresenta la nuova generazione delle serrature Yale. Elegante, silenziosa e intuitiva, consente di aprire e chiudere la porta senza utilizzare le chiavi, semplicemente tramite smartphone o Apple Watch, oppure automaticamente grazie alla funzione Auto-Unlock, che riconosce quando sei vicino e apre la porta per te. Come se non bastasse, per chi non desidera utilizzare il telefono, è possibile sbloccare la porta anche tramite il tastierino Smart 2 che consente di gestire l’apertura e la chiusura in modo semplice e sicuro tramite codice PIN o impronta digitale.

Questa serratura si installa facilmente su quella esistente, senza dover modificare la porta, e offre una connessione costante all’app Yale Home, permettendo di monitorare gli accessi, concedere permessi temporanei e controllare lo stato della porta da qualsiasi luogo. La tecnologia crittografata garantisce la massima protezione dei dati, mentre la compatibilità con i principali assistenti vocali (Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit) trasforma ogni ingresso in un gesto sicuro e smart.

Disponibile in due versioni di colore (nero o argento) la Smart Lock Linus L2 non è solo un accessorio di sicurezza, ma un vero e proprio elemento di design, capace di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico.

Kit Allarme Smart con Sirena : protezione completa, sempre connessa

Qui parliamo di una soluzione di sicurezza completa e intuitiva, progettata per offrire protezione immediata e controllo totale della propria abitazione. Il kit include tutto il necessario per un’installazione rapida e senza fili, e permette di monitorare e gestire la sicurezza direttamente dall’app Yale Home.

Contenuto della confezione:

1 × Hub Allarme Smart – centrale di controllo con sirena interna e batteria di backup.

– centrale di controllo con sirena interna e batteria di backup. 1 × Sensore da interni per finestre/porte – rileva aperture non autorizzate.

– rileva aperture non autorizzate. 1 × Sensore di movimento da interni – rilevazione di movimenti sospetti.

– rilevazione di movimenti sospetti. 1 × Tastierino (Keypad) – permette di armare/disarmare l’allarme senza usare l’app.

– permette di armare/disarmare l’allarme senza usare l’app. 1 × Telecomando – gestione remota semplice e immediata.

– gestione remota semplice e immediata. 1 × Sirena da esterni gialla – potente deterrente acustico e visivo.

– potente deterrente acustico e visivo. Kit di montaggio per l’Hub (piastra e viti).

(piastra e viti). 2 × Kit viti e nastro 3M per i sensori.

per i sensori. Kit di montaggio per il tastierino (piastra e viti).

(piastra e viti). Kit di montaggio per la sirena (viti).

Tutti i componenti comunicano in modalità wireless, rendendo l’installazione semplice e senza necessità di cablaggi complessi. Una volta attivo, il sistema invia notifiche in tempo reale in caso di intrusioni o movimenti sospetti, consentendo di intervenire rapidamente ovunque ti trovi.

Il kit è completamente espandibile: puoi aggiungere sensori, telecamere smart e dispositivi Yale, come la serratura Linus L2, creando un ecosistema di sicurezza su misura per la tua casa. La sirena esterna funge da deterrente immediato, mentre il keypad e il telecomando offrono metodi alternativi per controllare il sistema senza dover usare lo smartphone.

In particolare, il tastierino Yale merita una menzione speciale, poiché permette di armare e disarmare l’allarme direttamente, grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva. Questo lo rende ideale per familiari o ospiti che non hanno l’app, consentendo di gestire la sicurezza dal punto di accesso in modo rapido e pratico. Il keypad è wireless, si installa facilmente e si integra bene con l’ecosistema Yale, garantendo comodità e protezione in ogni momento.

Grazie alla combinazione di installazione semplice, gestione smart e protezione completa, il Kit Allarme Smart con Sirena rappresenta un investimento in tranquillità e sicurezza per la tua casa.

