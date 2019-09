DAZN1, il nuovo canale satellitare a pagamento su SKY

DAZN1 è il nuovo canale satellitare che dal 20 settembre sarà attivato su Sky. Offrirà 3 partite di Calcio di Serie A, 2 partite di Serie B e altri sport.

DAZN1, da pronunciare Dazn One, è il nuovo canale satellitare (209) che su Sky da venerdì 20 settembre consentirà di vedere partite di calcio del campionato italiano e altri contenuti sportivi. Insomma, Sky ha finalmente siglato quell’accordo di cui si parla di tempo e che le permetterà di completare e ampliare la sua offerta. DAZN1 infatti metterà sul piatto ogni settimana 3 partite di Serie A (la prima il derby di sabato), le 2 migliori di B e big match dei campionati europei e una selezione di eventi DAZN.

Nel caso di partite importanti in contemporanea verrà abilitato temporaneamente anche il canale 212. Ad ogni modo la collaborazione tra DAZN e Sky proseguirà almeno fino a giugno 2021.

L’offerta Sky-DAZN1 potrà essere attivata da tutti gli abbonati satellitari con Sky Q, My Sky HD o Sky HD a partire dal 4 settembre direttamente sull’area fai-da-te del sito ufficiale o tramite l’app Sky Fai da te accedendo all’area Promozioni. “Dopo aver aderito all’offerta Sky-DAZN arriverà un SMS. Sarà necessario attivare l’account e accettare o termini d’uso relativi all’offerta DAZN seguendo le indicazioni presenti all’interno dell’SMS”, spiega Sky sul suo sito ufficiale.

Chi ha già aderito a DAZN tramite Sky dovrà solo accettare i termini d’uso dell’offerta Sky-DAZN che verrà recapitata via mail in automatico nelle prossime settimane – il consiglio è di controllare anche la posta indesiderata. Il prezzo si aggiornerà in automatico al primo rinnovo.

Chi è invece già abbonato a DAZN, ma senza il passaggio attraverso Sky, dovrà semplicemente andare nell’area Promozioni di Sky Fai Da te. Aderire all’offerta e una volta ricevuto il codice promozionale via SMS inserire le credenziali DAZN. A quel punto DAZN si occuperà di interrompere la fatturazione e tutto convoglierà in Sky.

Prima del 20 settembre sarà anche possibile vedere DAZN1 sfruttando l’app presente su Sky Q e gli altri dispositivi supportati.

Per quanto riguarda le tariffe, Sky spiega che per i clienti da più di 3 anni con Sky Calcio e Sky Sporty il nuovo canale DAZN è incluso e senza costi aggiuntivi. Per tutti gli altri il prezzo è di 9,99 euro al mese fino a giugno 2021. Nel caso però si disponga di un’offerta Sky Calcio il prezzo scende a 7,99 euro al mese (con i primi tre mesi gratuiti) fino al 22 settembre 2019. L’abbonamento si rinnova automaticamente ogni mese ma si può disdire con 24 ore di preavviso.