Vuoi Dazn gratis? LG te lo regala fino a 12 mesi con le sue TV OLED

Per gli appassionati di sport e per chi non vuole perdersi nemmeno una partita, LG ha pensato a una promozione che combina tecnologia di ultima generazione e intrattenimento di qualità. Fino a 12 mesi di abbonamento gratuito a Dazn, la piattaforma che offre una vasta gamma di sport in diretta, è infatti il regalo che LG fa a chi acquista una delle sue TV OLED. Un’opportunità unica per sfruttare al massimo le potenzialità di visione delle sue TV, con una qualità delle immagini straordinaria e la possibilità di seguire eventi sportivi in diretta.

Come funziona la promozione?

Per usufruire di questa promozione, basta acquistare una delle TV OLED LG sullo store ufficiale LG o da uno degli store aderenti all’offerta. Una volta effettuato l’acquisto, sarà necessario registrare la propria TV sul sito "lgforyou" per poter ricevere il voucher. Il voucher che si riceverà varia in base al modello di TV acquistato e sarà utilizzabile per attivare un abbonamento gratuito su Dazn. La durata dell’abbonamento dipende dalle dimensioni e dalla tipologia della TV OLED LG scelta.

Le TV OLED LG in promozione sono modelli di ultima generazione, tra cui la serie B4, C4 e G4. La durata dell’abbonamento gratuito a Dazn varia in base alla grandezza dello schermo. Per i modelli da 55" e 65", l’abbonamento gratuito a Dazn sarà di 3 mesi. Se si acquista una TV OLED da 77", si otterranno 6 mesi di accesso gratuito a Dazn. Ma c’è di più: chi sceglie una TV da 83" avrà diritto a ben 12 mesi di abbonamento gratuito, per un’esperienza sportiva senza pari.

Questa promozione di LG rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport che desiderano vivere ogni momento dell’azione con la migliore qualità visiva possibile. Con l’alta definizione delle TV OLED LG, gli utenti potranno immergersi completamente nei match sportivi trasmessi su Dazn. Non solo una TV di altissima qualità, ma anche un abbonamento gratuito per fruire dei contenuti sportivi in diretta. Una combinazione perfetta per chi cerca il meglio in termini di tecnologia e intrattenimento.

