Dreame H12 Dual, un aspirapolvere 4-1 per lavare e aspirare | Test & Recensione

Inizia a diventare complicato districarsi tra le decine di modelli di lavapavimenti e aspirapolvere senza fili (a proposito: qui trovate la classifica dei migliori secondo la nostra redazione), soprattutto per i tanti brand che personalizzano prodotti praticamente identici e li pubblicizzano in maniere differenti tra loro. Non per forza è un male avere prodotti simili sul mercato, dopotutto la competizione dovrebbe creare un effetto benefico sui prezzi e giovare ai consumatori. Il prossimo passo in questa evoluzione sembra essere la creazione di prodotti super-versatili, come la Dreame H12 Dual che vuole essere ben quattro prodotti in uno. Ma andiamo per ordine.

A prima vista siamo davanti alla classica scopa elettrica e lavapavimenti senza fili. Un unico corpo include il motore di aspirazione, il serbatoio dell’acqua pulita, quello dell’acqua sporca e un rullo motorizzato adatto a tutte le superfici. Arriverà a casa semi-assemblata, dovrete solo collegare manico, spazzola, caricarla e posizionare la base in cui riporla dopo l’uso. Per iniziare ad aspirare e lavare il pavimento sarà sufficiente la pressione di un tasto e lasciare che la Dreame H12 faccia tutto il resto. Cioè aspirerà la sporcizia, aumentando o diminuendo la potenza in base a quello che i sensori rileveranno, e bagnerà il rullo di acqua per lavare il pavimento. H12 Dual è quella che viene chiamata “wet & dry”, cioè è in grado di agire sia su sporco secco che liquido, e ovviamente aspirerà l’umidità rilasciata dal passaggio del rullo sul pavimento. Dopo aver effettuato l’aspirazione e il lavaggio del pavimento potrete riporla nell’apposita base ed effettuare un ciclo di lavaggio del rullo.

L’esperienza di pulizia del pavimento è stata positiva, seppur non abbia notato molto differenze rispetto altri prodotti Dreame o soluzioni concorrenti nella stessa fascia di prezzo. L’aspirazione è potente, un display LCD mostra lo stato di carica della batteria, e quest’ultima è sufficiente per almeno mezz’ora di lavaggio, e ciò significa che riuscirete a pulire appartamenti anche di 200 mq (complessivi, circa la metà calpestabili). Tra i pregi da segnalare c’è il design della spazzola che elimina la plastica laterale per spingere la pulizia vicino alle pareti (rimarrà solo circa mezzo centimetro), e l’immissione di aria calda dopo al fase di pulizia. È abbastanza maneggevole, ma non fantastica sotto questo punto di vista poiché 5 chili non sono pochi, ma una volta appoggiata a terra non avrete problemi. Non riuscirete a passare sotto i mobili più bassi per via dell’ingombro del corpo, quindi se avete molti mobili rialzati da terra forse non fa al caso vostro. La pulizia dei pavimenti è stata ottima su superfici in pietra o sintetiche chiare, mentre su legno o superficie scure ho notato lo stesso problema che affligge praticamente tutte le lavapavimenti in commercio: se guarderete in controluce noterete dei segni lasciati dalla spazzola per via della sua rotazione e l’impossibilità, in alcuni casi, di seguire i versi d’installazione dello doghe in legno. Se non avete pavimenti scuri o non siete troppo attenti a questo dettaglio, che si nota specialmente quando la luce colpisce il pavimento trasversalmente, allora non consideratelo un difetto.

La fase di lavaggio e manutenzione rimane sempre un fattore da migliorare. Intendo per l’intero mercato, spero vivamente di vedere novità sotto questo punto di vista. Dreame fa un passo ulteriore immettendo aria calda nella zona del rullo dopo la pulizia, ma non è sufficiente per una vera asciugatura rapida. Dopo l’uso dovrete pulire il serbatoio dell’acqua sporca, e non sarà l’attività più piacevole della vostra giornata. Dovrete farlo se non vorrete che dopo qualche settimana inizi a sprigionare cattivi odori.

Ma veniamo alla peculiarità dei quattro prodotti in uno. Potrete staccare la parte superiore di H12, cioè quella in cui è presente il motore e cestello di recupero della sporcizia solida, collegarlo a un’asta e a una spazzole con rullo morbido e trasformarla in una normale scopa elettrica senza fili. O ancora potrete togliere l’asta e collegare un’altra spazzola motorizzata per aspirare le superfici morbide, come divani o materassi. O sostituire questa spazzola con una lancia trasformandola in una aspira briciole. Forse Dreame ha giocato molto sul marketing perché, di fatto, si tratta di un modello due in uno, cioè può essere una lavapavimenti e una scopa elettrica senza fili, a cui è possibile collegare vari accessori. Tuttavia molti modelli permette di sfruttare unicamente la funzione di aspirazione, ma dobbiamo riconoscere il fatto che in questo caso è possibile eliminare tutto il peso della parte lavapavimenti e utilizzare una testa specifica da aspirapolvere. Diventa un prodotto più sensato sotto questo profilo, poiché sono certo che una scopa elettrica verrà usata nella quotidianità, mentre una lavapavimenti verrà usata meno spesso. Con il vantaggio che in modalità scopa elettrica peserà di meno e sarà più maneggevole rispetto altri modelli.

Verdetto, chi dovrebbe acquistarla ?

Dreame H12 Dual distingue meglio il concetto di lavapavimenti e scopa elettrica. In quest’ultima modalità sarà una normale scopa elettrica con i vari accessori, più leggera e maneggevole, mentre alla bisogna si potrà collegare la testa e il serbatoio e usarla come lavapavimenti e aspirapolvere wet & dry.

Non dovrete quindi accontentarvi di avere una lavapavimenti che può essere usata come aspirapolvere, ma avrete effettivamente tra le mani un prodotto trasformabile solo quando ne avete veramente bisogno.

Se cercate prima di tutto un’aspirapolvere senza fili con vari accessori e volete avere la possibilità di trasformarla in lavapavimenti quando necessario, dovreste considerare e preferire la Dreame H12 Dual rispetto altri modelli. Se invece avete già la scopa elettrica e volete solo una lavapavimenti, dovreste considerare prodotti più specifici, con meno doti trasformiste e più economici.