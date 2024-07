Dreame Z30, l’aspirapolvere senza fili che aspira anche il cane | Test & Recensione

Dreame Z30 è l’ultimo modello di aspirapolvere senza fili di Dreame, brand che è probabilmente conosciuto più per i suoi robot aspirapolvere, ma che offre una vasta gamma di elettrodomestici. Prima di elencarvi le specifiche tecniche di questo modello e raccontarvi come è andata la mia prova, voglio chiarire lo stato del mercato dei piccoli elettrodomestici per la pulizia della casa. Quando mi viene chiesto di provare un nuovo prodotto di questa categoria mi sento sempre un po’ in difficoltà, non perché sia qualcosa di difficile, ma perché conosco come è strutturato il mercato. Non esiste un’azienda che produce dalla A alla Z un singolo prodotto, bensì esistono degli OEM, cioè aziende che producono delle componenti, che poi vengono vendute e assemblate nei prodotti finali che noi troviamo sul mercato.

Dreame fa sviluppo e ricerca e crea essa stessa alcune componenti (ad esempio i motori), ma il risultato finale è che sul mercato si trovano prodotti tutti molto simili tra loro, sia per prestazioni che caratteristiche, e in molti casi hanno anche gli stessi identici prezzi. Sia chi dispone di parti della filiera produttiva, sia chi affida la produzione ad altre aziende, esce sul mercato con i medesimi prezzi - e prodotti - rendendo la scelta per il consumatore decisamente ardua. Certo chi può intervenire sulla filiera produttiva probabilmente ha un vantaggio in termini di tempistiche e probabilmente anche tecnologiche, ma ciò non toglie che la situazione sia complicata. Di conseguenza, il consumatore si trova a dover decidere principalmente in base al prezzo (o viene catturato dalla forza del marketing di un marchio o l’altro).

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Detto questo vediamo come è andata la prova della Dreame Z30, di cui ho apprezzato la silenziosità del motore e la dotazione di accessori, che farà piacere soprattutto a chi ha un animale domestico.

Com'è fatta

Il design non viene stravolto rispetto al passato e agli standard di mercato. Un corpo motore è agganciato al cestello della sporcizia dalla capacità di 0.6 litri. Gli accessori s’innestano proprio sotto al cestello. Il corpo principale è costruito in plastica e per gli accessori principali la qualità è più che buona, con dei “click” secchi quando si collegano tra loro. Alcuni accessori, quelli più leggeri, richiedono un po’ più di forza per agganciarli.

Nella confezione sono presenti molti accessori. Una spazzola a setole dure, un rullo morbido, una mini spazzola elettrica per le superficie morbide (tipo divani e materassi), una lancia, una spazzola morbida perfetta per infilarsi tra le fessure (ad esempio molto utile per la plancia dell’automobile), una spazzola ovale con peli morbidi per le superfici dei mobili, un adattatore a 90 gradi, un tubo flessibile e un accessorio per il grooming degli animali domestici. C’è anche una base, pesante, che permette di tenere l’aspirapolvere in piedi e che può ospitare fino a tre accessori.

Immagine 5 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 1 di 5

Immagine 4 di 5

La base è comoda, ma non come il supporto da muro. Ovviamente potrete spostarla dove vorrete, ma rimarrà ugualmente una base ingombrante a terra, che dovrete spostare ogni tanto per pulire attorno. Dovrete abbassarvi per prendere gli accessori. Inoltre, non è fatta per ricaricare la batteria dell’aspirapolvere, come avviene per alcune lavapavimenti, quindi dovrete sempre collegare il caricabatterie nell’aspirapolvere. Magari inserire anche il supporto a muro, con il caricabatterie sempre collegato che rendere tutto più comodo? Magari pensare a un modo per ricaricare l’aspirapolvere direttamente dalla base? Considerando che le prese elettriche, nelle nostre case, sono nella parte bassa dei muri? Insomma, è migliorabile.

Efficienza e comodità d'uso

Passiamo alle pulizie. Le due teste principali sono le stesse che vediamo già da tempo in commercio, e in questo caso si tratta di modelli con LED inclusi, che sono sempre molto comodi per individuare meglio la sporcizia. Il motore può funzionare a tre diverse velocità, che potrete selezionare da un pulsante sopra al manico o lasciare che i sensori, in automatico, individuino quando sporco c’è e regolino la velocità di conseguenza. In modalità automatica per la maggior parte del tempo l’aspirapolvere andrà alla velocità minima, a cui è anche silenziosa.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Durante alcuni giorni d’uso ho notato che ogni tanto, soprattutto negli angoli dove si accumula più sporco, la Dreame Z30 accelerava di quando in quanto, mentre appena salivo su un tappeto aumentava immediatamente la potenza di aspirazione. A proposito di potenza, potreste voler sapere che la Z30 arriva a 310 AW, un numero che ormai lascia il tempo che trova. Il motivo è che ormai, e da tempo, tutti gli aspirapolvere senza fili (almeno quelli da una determinata fascia in su) offrono motori dalla potenza superiore a quello che realmente serve.

Continuare la gara per realizzare il motore più potente è poco utile; scegliere un modello anziché l’altro perché sulla carta è più potente, è altrettanto poco utile. La sfida per i produttori ora sarà mantenere la potenza attuale, limitando la rumorosità. La Z30, con il suo motore, è in grado di aspirare qualunque superficie senza problemi e la maggior parte del tempo andrà a bassa velocità (e rumorosità), perché sarà già più che sufficiente.

Immagine 3 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 1 di 3

Il peso è di 2.2 Kg, un numero basso che rende agevole spostare la Z30 in casa, e anche usarla con gli accessori corti, con un singolo braccio, senza particolare difficoltà. La spazzola morbida arriva molto vicino al bordo, quella rigida invece lascia sempre un paio di centimetri circa, ma se avvicinata dalla parte anteriore, con la potenza di risucchio, fa ugualmente un buon lavoro.

Autonomia

L’autonomia massima, alla minima velocità, è di 90 minuti. Dipende da quanto dovrete aspirare, tuttavia credo sia un’autonomia più che sufficiente per le pulizie della domenica, anche se avete una casa grande. Certo che se - inutilmente - vorrete tenere sempre la massima velocità, probabilmente non riuscirete a concludere le pulizie, quindi evitate di usarla in questo modo. Lasciatela in modalità Eco e affidatevi ai sensori, faranno un buon lavoro.

Perfetta per gli animali

È dotata di filtro HEPA, in grado di filtrare particelle minuscole, e le varie componenti è facilmente lavabile. Per svuotare il cestello è sufficiente premere l’apposito tasto che farà spalancare lo sportello anteriore. Avrei preferito la possibilità di far scorrere il cestello così da spingere fuori la sporcizia, poiché lo spazio tra il filtro e le parete è poco e se avrete aspirato tanti peli o capelli, la gravità non basterà per svuotarlo.

A proposito di peli, Dreame include un accessori per il grooming, che ho potuto testare sul mio cane, un Border Collie da pelo di lunghezza medio/ lunga. Sono rimasto sorpreso. Prima di tutto perché Shadow, così si chiama, non appena senza il rumore di un aspirapolvere inizia a correre e saltare ovunque, quindi mi stavo preparando a una bella lotta per farlo stare fermo, ma sorprendentemente è rimasto calmo, e il motivo è che la rumorosità a velocità standard è bassa, quindi non tale da scatenarli… qualsiasi cosa si scateni quando sente il rumore forte dell’aspirapolvere (o dell’asciugacapelli o di qualsiasi altro attrezzo per i fai da te che fa rumore).

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

La spazzola fa il suo dovere, riesce a catturare bene il sottopelo e rimuoverlo, dopodiché sarà sufficiente premere un pulsante nella zona superiore per ritrarre le setole e aspirare il pelo; l’aspirapolvere aumenterà per pochi secondi la forza di aspirazione. Avere un’autonomia estesa è molto importante se vorrete usarlo per spazzolare il vostro cane, dato che le sessioni possono essere molto lunghe. Sono rimasto piacevolmente sorpreso anche dalla reazione di Shadow, che dopo un po’ era sdraiato con gli occhi chiusi e probabilmente si è anche addormentato per qualche minuto, sintomo che era perfettamente a suo agio e addirittura rilassato.

Dopo la pulizia non sono però riuscito a svuotare il cestello dai peli, per il problema sopra citato, e ho dovuto aiutarmi con un cacciavite per entrare nel cestello e spostare la massa di peli che premeva tra filtro e pareti. Inoltre, mi sarebbe piaciuto avere un tubo flessibile più lungo per muovermi più facilmente; alla fine ho optato per tenere sulle gambe la Z30 mentre proseguivo in quello che, a quanto pare, era un massaggio rilassante per il mio cane.

Verdetto

Dreame Z30 costa 599 euro, un prezzo perfettamente allineato con altri prodotti della stessa fascia. Tra le caratteristiche che più mi hanno convinto, per questa prova, c’è la silenziosità (nella modalità standard, che va bene per la maggior parte delle situazioni), la buona dotazione di accessori, e l’accessorio per spazzolare gli animali domestici, a cui probabilmente non potrò più fare a meno.

Mi sarebbe, invece, piaciuto avere la possibilità di un supporto per parete, più comoda da usare rispetto alla base a terra. Un sistema di svuotamento più efficace per il cestello e un tubo estensibile più lungo.

In ogni caso, Dreame Z30 è un’aspirapolvere senza fili efficace, che si adatta facilmente a ogni lavoro, dalla pulizia della casa alla pulizia dell’automobile, a cui aggiunge la pulizia dell’animale domestico.