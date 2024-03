Echo Show 8 a un prezzo SHOCK, lo paghi MENO DI 90€!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente cominciate e, fino al 25 marzo sarà possibile approfittare di offerte incredibili su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra i prodotti già scontati vi segnaliamo l'Echo Show 8, la più recente generazione di schermo intelligente HD con Alexa. Originariamente proposto a 129,99€, ora potete acquistarlo a soli 89,99€, per un risparmio del 31%!

Echo Show 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Innanzitutto, l'Echo Show 8 è ideale per coloro che cercano uno smart hub da integrare nella propria abitazione, consentendo di controllare altri dispositivi smart come luci, termostati, telecamere di sicurezza ed elettrodomestici tramite comandi vocali. Inoltre, grazie al suo ampio schermo HD touch da 8" e di un altoparlante integrato, offre una vasta gamma di funzionalità che vanno oltre quelle di un normale smart speaker. Con questo dispositivo, infatti, è possibile non solo utilizzare le funzioni tradizionali di un assistente virtuale, ma anche guardare foto e video, nonché effettuare videochiamate.

Lo schermo touch e l'interfaccia intuitiva rendono l'Echo Show 8 adatto anche per i bambini, che possono guardare video su YouTube o cartoni animati su Prime Video durante il tempo libero. Questa funzionalità può essere utile anche agli adulti, ad esempio per seguire videoricette mentre si cucina.

Insomma, l'Echo Show 8 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera arricchire la propria casa con un dispositivo intelligente versatile che offre intrattenimento, organizzazione giornaliera e gestione domotica tutto in uno. Ne consigliamo, dunque, l'acquisto, soprattutto finché è in sconto!

