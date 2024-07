Disastro gaming su iPhone, titolo AAA conquista a malapena 2...

L'intelligenza artificiale non seduce gli utenti PC: pochi d...

EOS R1 e R5 Mark II: Canon ridefinisce lo standard delle mirrorless

Canon lancia due nuove fotocamere mirrorless professionali: la EOS R3 per fotografi sportivi e di cronaca, e la EOS R5 C per videomaker.