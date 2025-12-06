Siete stanchi di ricevere bollette imprevedibili e sempre più care? Con le nuove offerte a prezzo fisso per luce e gas, potrete finalmente pianificare le vostre spese senza sorprese. La trasparenza dei costi e la certezza del prezzo per almeno 12 mesi vi permetteranno di gestire meglio il vostro budget familiare o aziendale, sia online sia attraverso i canali tradizionali.

Vedi offerta su E.ON

E.ON, chi dovrebbe attivarla?

Attivando contemporaneamente anche l’offerta gas, avrete un vantaggio immediato: uno sconto del 10% sulla componente energia, che si traduce in un prezzo ancora più competitivo e conveniente. In questo modo, oltre alla stabilità del prezzo, potrete risparmiare sulla vostra fornitura energetica, approfittando di condizioni vantaggiose senza complicazioni.

Il prezzo scontato per l’energia elettrica sarà pari a 0,0816 €/kWh, un valore chiaro e trasparente che vi consentirà di confrontare facilmente le offerte e scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Con questa soluzione, la bolletta non sarà più una sorpresa, ma uno strumento chiaro per monitorare i vostri consumi e pianificare i costi energetici.

Non rinviate oltre: attivando le offerte luce e gas a prezzo fisso potrete beneficiare di risparmio, semplicità e sicurezza. La comodità di gestire tutto online, unita allo sconto sulla componente energia, rende questa proposta una scelta intelligente per chi desidera stabilità e convenienza, senza rinunciare alla libertà di controllo sui propri consumi.

